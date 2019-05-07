Трагедия в "Шереметьево": источники говорят об ошибках пилотов

Российское следствие рассматривает ошибку пилотов как приоритетную версию катастрофы самолета SSJ 100 "Аэрофлота" в "Шереметьево", в результате которой погиб 41 человек.

Об этом сообщают источники издания "Коммерсант", близкие к расследованию.

Ранее члены экипажа заявляли, что потеряли связь с землей из-за удара молнии. А Следственный комитет РФ озвучивал несколько версий трагедии 5 мая: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала; неисправность "Суперджета"; погода.

Авиаэксперты, с которыми говорил корреспондент "Ъ", считают, что первой ошибкой летчиков стало само решение лететь через грозовой фронт.

Затем, попав в сложную, но далеко не катастрофическую ситуацию с отключением автоматики, пилоты поторопились приземлиться вместо того, чтобы выжечь лишний керосин, кружась над аэропортом.

В результате Superjet садился с максимальной массой, создающей дополнительные трудности для приземления.

Посадка совершалась в ручном (direct mode) режиме из-за отказавшей автоматики. Летчики превысили не только путевую, но и вертикальную скорость снижения машины, из-за чего касание колесами самолета бетонки оказалось слишком жестким, произошел отскок.

При этом следствие не исключает, что и наземные службы не отреагировали на чрезвычайное происшествие оперативно

Руководитель Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова полагает, что команды "тревога" и "готовность" дали с опозданием. Пожарные прибыли на место через 3 минуты после сигнала, но гораздо позже, чем начался пожар.

РБК со ссылкой на источники также пишет, что после допросов пилотов SSJ100 следователи сделали вывод об ошибках экипажа: после приземления пилоты не выключили двигатели, а в кабине было открыто окно, что могло косвенно повлиять на распространение огня.

Сотрудники Росавиации проводят внеплановую проверку компании"Аэрофлот". Проверка коснется, в первую очередь, компетенций летного и технического директоров компании-перевозчика. Также они просматривают документацию о подготовке пилотов.

Кроме того, проверяющие из Росавиации изучают документы о режиме труда и отдыха пилотов.

По словам собеседников РБК, за трое суток до инцидента пилот совершил три рейса и провел в воздухе 10 часов, у него было два дня отдыха.

Напомним: