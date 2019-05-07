Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трагедия в "Шереметьево": источники говорят об ошибках пилотов

Вторник, 7 мая 2019, 19:48

Российское следствие рассматривает ошибку пилотов как приоритетную версию катастрофы самолета SSJ 100 "Аэрофлота" в "Шереметьево", в результате которой погиб 41 человек.

Об этом сообщают источники издания "Коммерсант", близкие к расследованию.

Ранее члены экипажа заявляли, что потеряли связь с землей из-за удара молнии. А Следственный комитет РФ озвучивал несколько версий трагедии 5 мая: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала; неисправность "Суперджета"; погода.

Авиаэксперты, с которыми говорил корреспондент "Ъ", считают, что первой ошибкой летчиков стало само решение лететь через грозовой фронт.

Затем, попав в сложную, но далеко не катастрофическую ситуацию с отключением автоматики, пилоты поторопились приземлиться вместо того, чтобы выжечь лишний керосин, кружась над аэропортом.

В результате Superjet садился с максимальной массой, создающей дополнительные трудности для приземления.

Посадка совершалась в ручном (direct mode) режиме из-за отказавшей автоматики. Летчики превысили не только путевую, но и вертикальную скорость снижения машины, из-за чего касание колесами самолета бетонки оказалось слишком жестким, произошел отскок.

При этом следствие не исключает, что и наземные службы не отреагировали на чрезвычайное происшествие оперативно

Руководитель Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова полагает, что команды "тревога" и "готовность" дали с опозданием. Пожарные прибыли на место через 3 минуты после сигнала, но гораздо позже, чем начался пожар.

РБК со ссылкой на источники также пишет, что после допросов пилотов SSJ100 следователи сделали вывод об ошибках экипажа: после приземления пилоты не выключили двигатели, а в кабине было открыто окно, что могло косвенно повлиять на распространение огня.

Сотрудники Росавиации проводят внеплановую проверку компании"Аэрофлот". Проверка коснется, в первую очередь, компетенций летного и технического директоров компании-перевозчика. Также они просматривают документацию о подготовке пилотов.

Кроме того, проверяющие из Росавиации изучают документы о режиме труда и отдыха пилотов.

По словам собеседников РБК, за трое суток до инцидента пилот совершил три рейса и провел в воздухе 10 часов, у него было два дня отдыха.

Напомним:

  • 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" произошла авиакатастрофа SSJ100, который выполнял рейс Москва – Мурманск. Самолет запросил возвращение в Шереметьево после попадания молнии, из-за которого произошел сбой электроники. Экипаж принял решение сажать самолет с полными топливными баками. При посадке самолет загорелся.
  • В результате пожара, по последним данным, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
  • 6 мая следственные действия в аэропорту завершили, данные "черных ящиков" изучат.

Темы: авиакатастрофыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
авиа
Противник активизировал тактическую авиацию на Запорожье
Хорватия перехватила гражданский самолет, залетевший в ее воздушное пространство
Завод в Подмосковье, где прогремел взрыв, участвовал в разработке нового бомбардировщика − росСМИ
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: