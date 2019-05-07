"Символа жду": Коломойский вернется в Украину после инаугурации
Украинский олигарх Игорь Коломойский готовится вернуться в Украину из Израиля после инаугурации Владимира Зеленского.
Об этом он сказал в интервью "Bihus.info", обнародованном 7 мая.
"Жду официального объявления. Символ жду. Скажут, что вернулся при Порошенко, а не Зеленском... Не хочу Порошенко статистику улучшать. Потому что скажут, сколько олигархов вернулись при Порошенко - Коломойский, один есть. Я хочу, чтобы счет на табло изменился и записали мое возвращение Зеленскому", - сказал он.
Также Коломойский сказал, что в его отношениях с другим олигархом Ринатом Ахметовым ничего не изменятся после инаугурации Зеленского.
"У нас с ним десятилетиями ровные хорошие отношения, корректные. Но это не мешает нам ругаться и ссориться по каким-то вопросам", - сказал олигарх.
Напомним:
- Коломойский считает, что на новоизбранного президента Владимира Зеленского не может быть компромата.
- 30 апреля Центризбирком объявил, что во втором туре выборов президента шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей и был избран на пост президента Украины.
- Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что дата инаугурации новоизбранного президента назначат с 14 мая, то есть с началом пленарной неделе ВР.