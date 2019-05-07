"Символа жду": Коломойский вернется в Украину после инаугурации

Украинский олигарх Игорь Коломойский готовится вернуться в Украину из Израиля после инаугурации Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в интервью "Bihus.info", обнародованном 7 мая.

"Жду официального объявления. Символ жду. Скажут, что вернулся при Порошенко, а не Зеленском... Не хочу Порошенко статистику улучшать. Потому что скажут, сколько олигархов вернулись при Порошенко - Коломойский, один есть. Я хочу, чтобы счет на табло изменился и записали мое возвращение Зеленскому", - сказал он.

Также Коломойский сказал, что в его отношениях с другим олигархом Ринатом Ахметовым ничего не изменятся после инаугурации Зеленского.

"У нас с ним десятилетиями ровные хорошие отношения, корректные. Но это не мешает нам ругаться и ссориться по каким-то вопросам", - сказал олигарх.

Напомним: