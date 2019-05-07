"Символа жду": Коломойский вернется в Украину после инаугурации

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Вторник, 7 мая 2019, 22:52

Украинский олигарх Игорь Коломойский готовится вернуться в Украину с Израиля после инаугурации Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в интервью "Bihus.info", обнародованном 7 мая.

"Жду официального объявления. Символ жду. Скажут, что вернулся при Порошенко, а не Зеленском... Не хочу Порошенко статистику улучшать. Потому что скажут, сколько олигархов вернулись при Порошенко - Коломойский, один есть. Я хочу, чтобы счет на табло изменился и записали мое возвращение Зеленскому", - сказал он.

Также Коломойский сказал, что в его отношениях с другим олигархом Ринатом Ахметовым ничего не изменятся после инаугурации Зеленского.

"У нас с ним десятилетиями ровные хорошие отношения, корректные. Но это не мешает нам ругаться и ссориться по каким-то вопросам", - сказал олигарх.

Напомним:

  • Коломойский считает, что на новоизбранного президента Владимира Зеленского не может быть компромата.
  • 30 апреля Центризбирком объявил, что во втором туре выборов президента шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей и был избран на пост президента Украины.
  • Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что дата инаугурации новоизбранного президента назначат с 14 мая, то есть с началом пленарной неделе ВР.

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Темы: Коломойский Зеленский


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