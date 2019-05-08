ГПУ передала в суд обвинения на 5 нападающих на Гандзюк

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Среда, 8 мая 2019, 12:40

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении ГПУ в среду на официальном сайте ведомства.

Государственное обвинение по делу будет поддерживать Генеральная прокуратура Украины.

Напомним:

  • 2 мая одного из подозреваемых в организации убийств активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязанностью носить браслет.
  • 31 июля 2018 в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а за 2 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • В апреле стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
  • По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком вроде был Игорь Павловский по кличке "Собака" - помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николай Паламарчук.
  • При этом самого Паламарчука активисты называли "смотрящим по темам МВД" в Херсонской области.

Украинская правда

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Темы: нападение на Гандзюк Генпрокуратура


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