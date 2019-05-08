ГПУ передала в суд обвинения на 5 нападающих на Гандзюк

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении ГПУ в среду на официальном сайте ведомства.

Государственное обвинение по делу будет поддерживать Генеральная прокуратура Украины.

Напомним: