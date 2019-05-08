ГПУ передала в суд обвинения на 5 нападающих на Гандзюк
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Среда, 8 мая 2019, 12:40
Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк.
Об этом говорится в сообщении ГПУ в среду на официальном сайте ведомства.
Государственное обвинение по делу будет поддерживать Генеральная прокуратура Украины.
Напомним:
- 2 мая одного из подозреваемых в организации убийств активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязанностью носить браслет.
- 31 июля 2018 в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а за 2 месяца умерла в больнице после многих операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- В апреле стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
- По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком вроде был Игорь Павловский по кличке "Собака" - помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николай Паламарчук.
- При этом самого Паламарчука активисты называли "смотрящим по темам МВД" в Херсонской области.
Украинская правда
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