В центре Киева возобновили движение, акции прошли спокойно - полиция

Акции в центре Киева в четверг прошли без существенных нарушений, движение транспорта в центре города восстановлено.

Об этом сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге, который транслировал телеканал "Прямой".

"Возле парка Славы крупных провокаций не произошло, но у нас есть три человека, которые были доставлены в районное управление полиции. По ним составлены админпротоколы за использование запрещенной символики. В настоящее время все спокойно", - сообщил он.

После составления админпротоколов задержанных отпустили.

По словам Крищенко, одна женщина принесла на акцию портрет Иосифа Сталина, двое других были задержаны за "георгиевские ленточки". В том числе, в одном случае ленты были на детях, за что в отношении их родителей будет составлен админпротокол.

По данным полиции, в акции "Бессмертный полк" приняли участие около 3 тысяч человек.

Кроме того, около 1200 человек приняли участие в акции на Софийской площади, она также прошла спокойно.

Однако, по словам Крищенко, участников акции "Демократичної сокири" не пропустили в парк Славы вместе с участниками "Бессмертного полка", "чтобы не было непредсказуемых последствий". Впоследствии, как отметил руководитель полиции Киева, они не изъявили желания туда идти и разошлись.

Крищенко отметил, что движение транспорта в центре Киева восстановлено, однако до конца дня в центре города будут дежурить усиленные патрули полиции.

Напомним: