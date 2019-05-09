В центре Киева возобновили движение, акции прошли спокойно - полиция

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Четверг, 9 мая 2019, 13:37

Акции в центре Киева в четверг прошли без существенных нарушений, движение транспорта в центре города восстановлено.

Об этом сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге, который транслировал телеканал "Прямой".

"Возле парка Славы крупных провокаций не произошло, но у нас есть три человека, которые были доставлены в районное управление полиции. По ним составлены админпротоколы за использование запрещенной символики. В настоящее время все спокойно", - сообщил он.

После составления админпротоколов задержанных отпустили.

По словам Крищенко, одна женщина принесла на акцию портрет Иосифа Сталина, двое других были задержаны за "георгиевские ленточки". В том числе, в одном случае ленты были на детях, за что в отношении их родителей будет составлен админпротокол.

По данным полиции, в акции "Бессмертный полк" приняли участие около 3 тысяч человек.

Кроме того, около 1200 человек приняли участие в акции на Софийской площади, она также прошла спокойно.

Однако, по словам Крищенко, участников акции "Демократичної сокири" не пропустили в парк Славы вместе с участниками "Бессмертного полка", "чтобы не было непредсказуемых последствий". Впоследствии, как отметил руководитель полиции Киева, они не изъявили желания туда идти и разошлись.

Крищенко отметил, что движение транспорта в центре Киева восстановлено, однако до конца дня в центре города будут дежурить усиленные патрули полиции.

Напомним:

  • В четверг в Киеве прошел ряд акций ко Дню Победы. Перед акцией "Никто не забыт, ничто не забыто" ("Бессмертный полк") задержали Елену Бережную - мать погибшей депутата от Партии регионов Ирины Бережной.
  • Параллельной с этой акцией на площади Славы происходила альтернативная акция "Бессмертный Грут". Участников разделял кордон полиции.
  • Кроме того, на Софийской площади состоялась акция, организованная Радикальной партией Олега Ляшко.
  • С 5 утра ряд улиц в центре Киева были закрыты для движения транспорта.

Украинская правда

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