В центре Киева возобновили движение, акции прошли спокойно - полиция

Акции в центре Киева в четверг прошли без существенных нарушений, движение транспорта в центре города восстановлено.

Об этом сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге, который транслировал телеканал "Прямой".

"Возле парка Славы крупных провокаций не произошло, но у нас есть три человека, которые были доставлены в районное управление полиции. Двое доставленных, одна женщина приглашена. Составлены два админпротокола за использование запрещенной символики.В настоящее время все спокойно", - сообщил он.

После составления админпротоколов задержанных отпустили.

По словам Крищенко, одна женщина принесла на акцию портрет Иосифа Сталина, двое других были задержаны за "георгиевские ленточки". В том числе, в одном случае ленты были на детях, за что в отношении их родителей будет составлен админпротокол.

По данным полиции, в акции "Бессмертный полк" приняли участие около 3 тысяч человек.

Кроме того, около 1200 человек приняли участие в акции на Софийской площади, она также прошла спокойно.

Однако, по словам Крищенко, участников акции "Демократичної сокири" не пропустили в парк Славы вместе с участниками "Бессмертного полка", "чтобы не было непредсказуемых последствий". Впоследствии, как отметил руководитель полиции Киева, они не изъявили желания туда идти и разошлись.

Крищенко отметил, что движение транспорта в центре Киева восстановлено, однако до конца дня в центре города будут дежурить усиленные патрули полиции.

В то же время в комментарии Укринформу Крищенко уточнил, что Елену Бережную не задерживали, а пригласили в райуправление полиции, после чего отпустили без составления админпротокола.

Вместе с тем, как сообщает Департамент коммуникации МВД, по состоянию на 14:00 полиция зарегистрировала в Украине 5 уголовных производств, связанных с использованием запрещенной символики.

"По состоянию на 14:00 9 мая на территории государства зарегистрировано 33 резонансные события. Больше всего - в Днепропетровской, Николаевской областях и городе Киеве", - сообщили в МВД.

Из них 13 сообщений касаются использования "георгиевской ленточки". По ним составлены административные протоколы.

По факту использования другой запрещенной символики (красные флаги, символика серпа и молота) зарегистрировано 15 событий.

По 5 сообщениям сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 436 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). 4 из них в Днепропетровской области и один в Одесской.

Напомним: