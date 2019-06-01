Климкин анонсировал возобновление переговоров ТКГ в Минске

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске должны возобновиться 5 июня.

Об этом он сказал в эфире "Радио НВ".

"Минский площадка возобновит свою работу, насколько я понимаю, 5 июня это должно произойти", - подчеркнул Климкин.

По его словам, на следующей неделе президент Владимир Зеленский должен представить новую команду переговорщиков от Украины.

"Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые, возможно, новые", - добавил министр.

Напомним: