Климкин анонсировал возобновление переговоров ТКГ в Минске
Суббота, 1 июня 2019, 06:54
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске должны возобновиться 5 июня.
Об этом он сказал в эфире "Радио НВ".
"Минский площадка возобновит свою работу, насколько я понимаю, 5 июня это должно произойти", - подчеркнул Климкин.
По его словам, на следующей неделе президент Владимир Зеленский должен представить новую команду переговорщиков от Украины.
"Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые, возможно, новые", - добавил министр.
Напомним:
- 24 мая президент Владимир Зеленский провел первую встречу с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске. Его проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, позициях, которые отстаивали, фамилиях и списках заложников и пропавших, другой проблематике.
- 19 мая Евгений Марчук сообщил о прекращении своей деятельности в Минском процессе.
- Ирина Геращенко 16 мая сообщила, что написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, представителя Украины в гуманитарной подгруппе.