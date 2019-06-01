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Климкин анонсировал возобновление переговоров ТКГ в Минске

Суббота, 1 июня 2019, 06:54
Климкин анонсировал возобновление переговоров ТКГ в Минске

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске должны возобновиться 5 июня.

Об этом он сказал в эфире "Радио НВ".

"Минский площадка возобновит свою работу, насколько я понимаю, 5 июня это должно произойти", - подчеркнул Климкин.

По его словам, на следующей неделе президент Владимир Зеленский должен представить новую команду переговорщиков от Украины.

"Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые, возможно, новые", - добавил министр.

Напомним:

  • 24 мая президент Владимир Зеленский провел первую встречу с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске. Его проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, позициях, которые отстаивали, фамилиях и списках заложников и пропавших, другой проблематике.
  • 19 мая Евгений Марчук сообщил о прекращении своей деятельности в Минском процессе.
  • Ирина Геращенко 16 мая сообщила, что написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, представителя Украины в гуманитарной подгруппе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КлимкинМинские соглашения
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