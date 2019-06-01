Данилюк рассказал детали заседания СНБО и "конструктивном взаимодействии"
Совещание президента с членами СНБО и руководителями энергетической отрасли выявило "несколько системных проблем в сфере энергетики, которые могут создать угрозу нацбезопасности".
Об этом 1 июня заявил секретарь СНБО Александр Данилюк.
По его словам, участники совещания "оценили возможные последствия введения второго этапа полномасштабного рынка электроэнергии с 1 июля и целесообразность его отсрочки".
"Премьер-министр Украины заверил, что правительство примет решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию - независимо от даты введения", - отметил Данилюк.
Также, добавил он, в сжатые сроки будет выплачена задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт.
"Правительство должно ввести эффективный механизм оздоровления ситуации в этой области, прежде всего - усилить безопасность шахтеров. Также по инициативе президента будет решен вопрос приобретения жилья для семьи горняка, погибшего на шахте "Лесная", - сообщил секретарь СНБО.
Данилюк также заявил, что критическую ситуацию с функционированием предприятия "Вода Донбасса" правительство "уладит как можно быстрее".
"Это - восстановление водоснабжения для более 100 тыс. наших граждан. СНБО присоединится в случае необходимости", - заверил он.
"Считаю, это совещание является примером конструктивного взаимодействия различных государственных органов и структур", - подытожил Данилюк.
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