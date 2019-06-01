Совещание президента с членами СНБО и руководителями энергетической отрасли выявило "несколько системных проблем в сфере энергетики, которые могут создать угрозу нацбезопасности".

Об этом 1 июня заявил секретарь СНБО Александр Данилюк.

По его словам, участники совещания "оценили возможные последствия введения второго этапа полномасштабного рынка электроэнергии с 1 июля и целесообразность его отсрочки".

"Премьер-министр Украины заверил, что правительство примет решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию - независимо от даты введения", - отметил Данилюк.

Также, добавил он, в сжатые сроки будет выплачена задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт.

"Правительство должно ввести эффективный механизм оздоровления ситуации в этой области, прежде всего - усилить безопасность шахтеров. Также по инициативе президента будет решен вопрос приобретения жилья для семьи горняка, погибшего на шахте "Лесная", - сообщил секретарь СНБО.

Данилюк также заявил, что критическую ситуацию с функционированием предприятия "Вода Донбасса" правительство "уладит как можно быстрее".

"Это - восстановление водоснабжения для более 100 тыс. наших граждан. СНБО присоединится в случае необходимости", - заверил он.

"Считаю, это совещание является примером конструктивного взаимодействия различных государственных органов и структур", - подытожил Данилюк.

Напомним,