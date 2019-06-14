Из списка "Слуги народа" исчез сомнительный юноша – СМИ

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Пятница, 14 июня 2019, 09:48

Из избирательного списка президентской партии "Слуга народа" убрали 23-летнего Романа Карабаджака, который шел под номером 83.

Он, вероятно, не проживал в Украине на протяжении последних 5 лет, и по закону не мог бы баллотироваться, сообщает "Радио Свобода".

11 июня журналистка "Схемы: коррупция в деталях" Валерия Егошина писала, что Роман Карабаджак в своих соцсетях отмечает, что живет во французском Лионе, где якобы и учился. После публикации Роман убрал эту запись.

Чем занимается парень, из открытых источников установить не удалось, однако он оказался в проходной части списка "Слуги народа" (если исходить из свежих соцопросов).

Как обнаружили "Схемы", отец парня Юрий Карабаджак – глава Арцизского районного совета, а мать Лариса Карабаджак – депутат Виноградовского сельского совета Одесской области.

Они тесно сотрудничают с главой Арцизской РГА Сергеем Парпуланским и временно исполняющим обязанности главы Одесской областной госадминистрации Сергеем Паращенко. Все вместе они публично поддерживали кандидата Петра Порошенко на выборах президента.

В обновленном списке партии из 200 человек, опубликованном 13 июня, Романа Карабаджак уже не оказалось.

"Схемы" обратились в пресс-службу "Слуги народа" за комментарием о причинах исключения молодого мужчины из списка партии, однако там не смогли четко ответить на этот вопрос, а потом перестали брать трубку.

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Напомним:

  • 9 июня президентская партия представила сто первых человек из избирательного списка "Слуги народа" – и позже объявила "постпраймериз", предложив сообщать о недостойных кандидатах.
  • 12 июня партия Владимира Зеленского "Слуга народа" исключила из своего списка троих кандидатов: Дмитрия Спивака (№33), Ирину Панченко (№73) и Вадима Гутцайта (№81).
  • 13 июня "Слуга народа" обнародовала полный список из 201 имени.
  • 21 июля должны состояться досрочные парламентские выборы, назначенные Зеленским 21 мая.

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Темы: Слуга народа виборы партии Зеленский


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