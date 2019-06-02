Харьков: Против партии Кернеса и Труханова - протестуют, памятник Жукову снесли

В Харькове возле Дворца спорта, где проходит съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам", устроили акцию протеста.

Как сообщает МедиаПорт, участники акции скандируют "Позор" тем, кто проходит внутрь дворца по приглашению.

По мнению организаторов акции, съезд является "попыткой реванша бывших членов Партии регионов".

"Место для его проведения выбрано не случайно, ведь 22 февраля 2014 г. именно во Дворце спорта в Харькове проходил "антимайдановский" съезд депутатов всех уровней юго-восточных областей и Крыма при участии Кернеса, тогдашнего председателя Харьковской ОГА Михаила Добкина, народных депутатов от Партии регионов Олега Царева, Вадима Колесниченко, главы "Оплота" Евгения Жилина и других", - заявили организаторы акции.

Вокруг места проведения съезда дежурят полицейские, на входе проверяют приглашения и сумки.

Участие в акции протеста принимают представители "Нацкорпуса", которые образовали коридор, чтобы люди, которые идут во Дворец, не имели возможности избежать "коридора позора". Поэтому перед входом образовалась давка.

Вдоль центрального входа во Дворец спорта "Нацкорпус" развернул банер "Стоп реваншу".

На окнах Дворца спорта участники ации установили портреты погибших на Майдане и во время теракта возле Дворца в 2015-м году.

"На улице поют гимн. Протестующие требуют, чтобы люди шли по коридору позора по краске и фотографиям Труханова и Кернеса", - сообщает издание.

В результате давки один человек получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.

Начальник отдела обеспечения массовых мероприятий управления превентивной деятельности ГУНП Артем Попков сообщил, что пострадавший - один из участников съезда. Что именно произошло, Попков не знает, никто в результате инцидента не задержан.

"По словам пострадавшего, его ударили", - сообщил Попков.

Позже, по данным издания, "Нацкорпус" переместился к памятнику Жукову, который попытался демонтировать.

Полиция предприняла попытку разогнать участников акции возле памятника, применив газ.

Памятник Жукову снесли: "Полиция ушла, бюст ломают, сбивают с постамента фамилию Жукова".

Вместе с тем участие в съезде принимают: мэры Ужгорода и Одессы, глава Харьковского облсовета Сергей Чернов, депутат Ульяна Ткаченко (г.Хмельницкий), председатель Одесского облсовета, мэр Чугуева, Бахмутский городской голова, Кропивницкий городской голова, мэр Покровска, заместитель Никопольского городского головы, представитель Черноморской ОТГ и другие.

Председателем политической партии "Доверяй делам" избрали Геннадия Кернеса.







Для участников съезда устроили "коридор позора", через который должны были проходить по портретам Кернеса и Труханова, облитых красной краской. Часть участников акции из рядов "НАЦКОРПУСа" отправилась к постаменту Жукова, который снесла, несмотря на сопротивление ПОЛИЦИИ. все фото - медиапорт

Напомним,