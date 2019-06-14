СМИ: В Харькове полиция проводит обыски по делу о сносе бюста Жукова

Полиция Харьковщины пришла с обысками к двум харьковских активистам Вячеславу Дуде и Максиму Зинченко по делу о сносе бюста советскому маршалу Георгию Жукову.

Об этом сообщил местный активист Валентин Быстриченко, пишет Громадское.

Он обнародовал видео, на котором, в частности видно правоохранителей.

Обыски у Дуды и Зинченко подтвердила и медиагруппа Nakipelo.

У харьковского активиста Валентина Дуды проходит обыск по делу о сносе памятника маршалу Жукову. Одновременно правоохранители обыскивают квартиру еще одного активиста Максима Зинченко. — Nakipelo (@nakipelotv) 13 червня 2019 р.

Быстриченко также отметил, что Зинченко, к которому пришли с обысками, не присутствовал на месте событий, когда снесли бюст Жукова.

Напомним: