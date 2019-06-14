СМИ: В Харькове полиция проводит обыски по делу о сносе бюста Жукова
Полиция Харьковщины пришла с обысками к двум харьковских активистам Вячеславу Дуде и Максиму Зинченко по делу о сносе бюста советскому маршалу Георгию Жукову.
Об этом сообщил местный активист Валентин Быстриченко, пишет Громадское.
Он обнародовал видео, на котором, в частности видно правоохранителей.
Обыски у Дуды и Зинченко подтвердила и медиагруппа Nakipelo.
У харьковского активиста Валентина Дуды проходит обыск по делу о сносе памятника маршалу Жукову. Одновременно правоохранители обыскивают квартиру еще одного активиста Максима Зинченко.— Nakipelo (@nakipelotv) 13 червня 2019 р.
Быстриченко также отметил, что Зинченко, к которому пришли с обысками, не присутствовал на месте событий, когда снесли бюст Жукова.
Напомним:
- На прошлой неделе у Дворца спорта в Харькове, где проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам", состоялась акция протеста. Затем участники акции снесли памятник Жукову.
- Харьковская полиция открыла два уголовных производства в связи со сносом в Харькове памятника маршалу СССР Георгию Жукову 2 июня.
- Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель 3 июня отметила, что Владимир Зеленский призывает власти Харькова решить правовую коллизию относительно декоммунизации маршала Жукова.
- По словам Мендель это предполагает проведение общественных консультаций и слушаний и достижение оптимального решения, которое бы удовлетворило все заинтересованные стороны.
- В то же время в Украинском институте национальной памяти (УИНП) оппонировали Зеленскому, отрицая наличие юридической коллизии. "Памятники Георгию Жукову являются символикой коммунистического режима и к определенным законом исключениям не принадлежат. Снесенный в Харькове памятник должен быть демонтирован", - заявили там.
- Ранее глава Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что нарушение закона о декоммунизации представителем власти наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
- Мэр Харькова заявляет, что вопрос о возвращении проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова рассмотрят на ближайшей сессии Харьковского горсовета.
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