Яценюк о своей "Стене": Если кто-то что-то украл, пусть сядет

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что проект "Стена" на границе с Россией должен быть достроен, а если "кто-то украл, пусть сядет".

Как сообщает пресс-служба "Народного фронта", об этом Яценюк заявил в интервью Дмитрию Гордону.

Яценюк напомнил, что "Стена" - "комплекс инженерных и оборонительных сооружений, контрольные полосы, валы, заграждения".

"Я его удешевил на начальном варианте в 4 раза в долларовом эквиваленте .... Сто раз уже показали, сколько построено, но люди до сегодняшнего дня говорят, что это фикция. .... Я сказал (правоохранительным органам - ред.): если какие-то строители украли деньги, вы их посадите. Никого не посадили", - заявил Яценюк.

"Стена" должна быть достроена. Если кто-то что-то украл, пусть сядет. Если там никто ничего не украл и правоохранительные органы начали эту историю как политическую, - пусть отвечают за политическую деятельность", - подытожил он.

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