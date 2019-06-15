Яценюк о своей "Стене": Если кто-то что-то украл, пусть сядет
Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что проект "Стена" на границе с Россией должен быть достроен, а если "кто-то украл, пусть сядет".
Как сообщает пресс-служба "Народного фронта", об этом Яценюк заявил в интервью Дмитрию Гордону.
Яценюк напомнил, что "Стена" - "комплекс инженерных и оборонительных сооружений, контрольные полосы, валы, заграждения".
"Я его удешевил на начальном варианте в 4 раза в долларовом эквиваленте .... Сто раз уже показали, сколько построено, но люди до сегодняшнего дня говорят, что это фикция. .... Я сказал (правоохранительным органам - ред.): если какие-то строители украли деньги, вы их посадите. Никого не посадили", - заявил Яценюк.
"Стена" должна быть достроена. Если кто-то что-то украл, пусть сядет. Если там никто ничего не украл и правоохранительные органы начали эту историю как политическую, - пусть отвечают за политическую деятельность", - подытожил он.
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Коррупционные дыры в "Стене Яценюка
Напомним,
- Одним из идеологов возведения укреплений на границе с Россией в 2014 году был тогдашний премьер Арсений Яценюк. Он отмечал, что их назначение - сформировать первую линию обороны и дать возможность регулярной армии прийти на помощь.
- НАБУ занималось расследованием возможного хищения средств на проекте "Стена" с марта 2016 года.
- Должностных лиц Госпогранслужбы и представителей бизнеса подозревают в коррупционных злоупотреблениях, в результате которых интересам государства нанесен ущерб в размере более 16,68 млн грн.
- В июле 2017 ГПУ заявил о выявлении схемы растраты и присвоения бюджетных средств в ходе строительства "Стены".
- В августе 2017 детективы НАБУ задержали семерых человек по подозрению в причастности к реализации этой коррупционной схемы. В ноябре 2017 г. был разоблачен и задержан еще один участник.
- В 2018 году НАБУ и САП завершили расследование дела о хищении бюджетных средств при строительстве проекта.
- В июне 2019 г. САП направила обвинительный акт по факту растраты госсредств, выделенных на обустройство "Стены", в суд.
- В Гостаможслужба службе заявили, что обвинения в растрате госсредств не подтверждаются доказательствами.