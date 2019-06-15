Яценюк про свою "Стіну": Якщо хтось щось вкрав, нехай сяде

Екс-прем'єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив, що проект "Стіна" на кордоні з Росією має бути добудувано, а якщо "хтось щось вкрав, нехай сяде".

Як повідомляє прес-служба "Народного фронту", про це Яценюк заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Яценюк нагадав, що "Стіна" - "комплекс інженерних і оборонювальних споруд, контрольні смуги, вали, загородження".

"Я його здешевив на початковому варіанті в 4 рази в доларовому еквіваленті .... Сто разів вже показали, скільки збудовано, але люди до сьогоднішнього дня говорять, що це фікція. .... Я сказав (правоохоронним органам - ред.): якщо якісь будівельники вкрали гроші, ви їх посадіть. Нікого не посадили", - заявив Яценюк.

"Стіна" повинна добудуватися. Якщо хтось щось вкрав, нехай сяде. Якщо там ніхто нічого не вкрав і правоохоронні органи почали цю історію як політичну, - нехай відповідають за політичну діяльність", - підсумував він.

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