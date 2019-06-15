Яценюк про свою "Стіну": Якщо хтось щось вкрав, нехай сяде
Екс-прем'єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив, що проект "Стіна" на кордоні з Росією має бути добудувано, а якщо "хтось щось вкрав, нехай сяде".
Як повідомляє прес-служба "Народного фронту", про це Яценюк заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону.
Яценюк нагадав, що "Стіна" - "комплекс інженерних і оборонювальних споруд, контрольні смуги, вали, загородження".
"Я його здешевив на початковому варіанті в 4 рази в доларовому еквіваленті .... Сто разів вже показали, скільки збудовано, але люди до сьогоднішнього дня говорять, що це фікція. .... Я сказав (правоохоронним органам - ред.): якщо якісь будівельники вкрали гроші, ви їх посадіть. Нікого не посадили", - заявив Яценюк.
"Стіна" повинна добудуватися. Якщо хтось щось вкрав, нехай сяде. Якщо там ніхто нічого не вкрав і правоохоронні органи почали цю історію як політичну, - нехай відповідають за політичну діяльність", - підсумував він.
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Нагадаємо:
- Одним з ідеологів побудови укріплень на кордоні з Росією у 2014 році був тодішній прем'єр Арсеній Яценюк. Він зазначав, що їх призначення – сформувати першу лінію оборони і дати можливість регулярній армії прийти на допомогу.
- НАБУ займалося розслідуванням можливого розкрадання грошей на проекті "Стіна" з березня 2016 року.
- Посадовців Державної прикордонної служби та представників бізнесу підозрюють у корупційних зловживаннях, в результаті яких інтересам держави завдано збитків у розмірі понад 16,68 млн грн.
- У липні 2017 року ГПУ заявило про виявлення схеми розтрати і присвоєння бюджетних коштів в ході будівництва "Стіни".
- У серпні 2017 року детективи НАБУ затримали сімох осіб за підозрою у причетності до реалізації цієї корупційної схеми. У листопаді 2017 року було викрито та затримано ще одного учасника.
- Торік НАБУ і САП завершили розслідування справи про розкрадання бюджетних коштів під час будівництва проекту.
- У червні 2019 року САП скерувала обвинувальний акт щодо розтрати держкоштів, виділених на облаштування "Стіни", до суду.
- У Держприкордон службі заявили, що обвинувачення щодо розтрати держкоштів не підтверджується доказами.
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