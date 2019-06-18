И.о. главы Пентагона: США отправят на Ближний Восток тысячу военных
И.о. министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Пентагон направит на Ближний Восток тысячу военнослужащих и дополнительные армейские ресурсы в связи с агрессивной активностью Ирана.
Об этом сообщает "Укринформ".
"В ответ на запрос Центрального командования США о дополнительных силах и по совету председателя комитета начальников штабов и после проведения консультаций с Белым домом, я распорядился отправить дополнительно около 1000 военных в оборонительных целях для ответа на воздушные, военно-морские и наземные угрозы на Ближнем Востоке", - подчеркнул Шанахан.
По его словам, последние атаки, проведенные Ираном против коммерческих танкеров, несут угрозу интересам Соединенных Штатов и американским военным в регионе.
При этом, и.о. главы Пентагона заверил, что Вашингтон "не стремится к конфликту с Ираном", а стремится обеспечить безопасность своих интересов в регионе.
"Мы и дальше будем внимательно следить за ситуацией и корректировать уровень военного присутствия согласно сообщениям разведки и достоверности угроз", - добавил Шанахан.
Напомним:
- Ранее Reuters со ссылкой на 2 анонимних источника сообщмло, что Соединенные Штаты готовятся направить на Ближний Восток дополнительные войска.
- В Оманском заливе на двух нефтяных танкерах произошли взрывы, один из них загорелся. США обвиняют Иран в нападении на суда.
- Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф назвал инциденты "подозрительными" и призвал к региональному диалогу.
- Позже стало известно, что за несколько часов до подрыва двух танкеров в Оманском заливе иранские военные засекли в воздухе американский беспилотник и выпустили по нему ракету.
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