И.о. главы Пентагона: США отправят на Ближний Восток тысячу военных

И.о. министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Пентагон направит на Ближний Восток тысячу военнослужащих и дополнительные армейские ресурсы в связи с агрессивной активностью Ирана.

Об этом сообщает "Укринформ".

"В ответ на запрос Центрального командования США о дополнительных силах и по совету председателя комитета начальников штабов и после проведения консультаций с Белым домом, я распорядился отправить дополнительно около 1000 военных в оборонительных целях для ответа на воздушные, военно-морские и наземные угрозы на Ближнем Востоке", - подчеркнул Шанахан.

По его словам, последние атаки, проведенные Ираном против коммерческих танкеров, несут угрозу интересам Соединенных Штатов и американским военным в регионе.

При этом, и.о. главы Пентагона заверил, что Вашингтон "не стремится к конфликту с Ираном", а стремится обеспечить безопасность своих интересов в регионе.

"Мы и дальше будем внимательно следить за ситуацией и корректировать уровень военного присутствия согласно сообщениям разведки и достоверности угроз", - добавил Шанахан.

Напомним: