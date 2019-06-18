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В.о. глави Пентагону: США відправлять на Близький Схід тисячу військових

Вівторок, 18 червня 2019, 03:52

В.о. міністра оборони США Патрік Шанахан заявив, що Пентагон направить на Близький Схід тисячу військовослужбовців та додаткові армійські ресурси у зв'язку з агресивною активністю Ірану.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"У відповідь на запит Центрального командування США про додаткові сили та за порадою голови комітету начальників штабів і після проведення консультацій з Білим домом, я розпорядився відправити додатково близько 1000 військових в оборонних цілях для відповіді на повітряні, військово-морські та наземні загрози на Близькому Сході", - підкреслив Шанахан.

За його словами, останні атаки, проведені Іраном проти комерційних танкерів, несуть загрозу інтересам Сполучених Штатів та американським військовим у регіоні.

При цьому, в.о. глави Пентагону запевнив, що Вашингтон "не прагне до конфлікту з Іраном", а прагнуть гарантувати безпеку своїх інтересів у регіоні.

"Ми й надалі уважно стежитимемо за ситуацією і коригуватимемо рівень військової присутності відповідно до повідомлень розвідки та вірогідності загроз", - додав Шанахан.

Нагадаємо:

  • Раніше Reuters з посиланням на 2 анонімні джерела повідомляло, що Сполучені Штати готуються направити на Близький Схід додаткові війська.
  • В Оманській затоці на двох нафтових танкерах сталися вибухи, один з них загорівся. США звинувачують Іран в нападі на судна.
  • Міністр закордонних справ Ірану Мухаммед Джавад Заріф назвав інциденти "підозрілими" і закликав до регіонального діалогу.
  • Згодом стало відомо, що за кілька годин до підриву двох танкерів в Оманській затоці іранські військові засікли в повітрі американський безпілотник і випустили по ньому ракету.

Теми: СШАІран
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