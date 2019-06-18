В.о. глави Пентагону: США відправлять на Близький Схід тисячу військових
В.о. міністра оборони США Патрік Шанахан заявив, що Пентагон направить на Близький Схід тисячу військовослужбовців та додаткові армійські ресурси у зв'язку з агресивною активністю Ірану.
Про це повідомляє "Укрінформ".
"У відповідь на запит Центрального командування США про додаткові сили та за порадою голови комітету начальників штабів і після проведення консультацій з Білим домом, я розпорядився відправити додатково близько 1000 військових в оборонних цілях для відповіді на повітряні, військово-морські та наземні загрози на Близькому Сході", - підкреслив Шанахан.
За його словами, останні атаки, проведені Іраном проти комерційних танкерів, несуть загрозу інтересам Сполучених Штатів та американським військовим у регіоні.
При цьому, в.о. глави Пентагону запевнив, що Вашингтон "не прагне до конфлікту з Іраном", а прагнуть гарантувати безпеку своїх інтересів у регіоні.
"Ми й надалі уважно стежитимемо за ситуацією і коригуватимемо рівень військової присутності відповідно до повідомлень розвідки та вірогідності загроз", - додав Шанахан.
Нагадаємо:
- Раніше Reuters з посиланням на 2 анонімні джерела повідомляло, що Сполучені Штати готуються направити на Близький Схід додаткові війська.
- В Оманській затоці на двох нафтових танкерах сталися вибухи, один з них загорівся. США звинувачують Іран в нападі на судна.
- Міністр закордонних справ Ірану Мухаммед Джавад Заріф назвав інциденти "підозрілими" і закликав до регіонального діалогу.
- Згодом стало відомо, що за кілька годин до підриву двох танкерів в Оманській затоці іранські військові засікли в повітрі американський безпілотник і випустили по ньому ракету.