Порошенко помогают готовиться к выборам Рады иностранные консультанты

В избирательном штабе партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко в основном работают представители его старой команды, но есть также и иностранные политконсультанты.

Об этом говорится в статье "Украинской правды": "Как Порошенко готовится к выборам в Раду. Ротация команды и иностранные консультанты".

По словам источника УП, в штабных совещаниях могут принимать участие около десяти человек.

Их состав примерно такой: Петр Порошенко, Сергей Березенко, Олег Медведев, Виктория Сюмар, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, Андрей Жигулин, ранее возглавлявший пресс-службу АП, Владимир Горковенко, который руководил отделом главного департамента информационной политики АП.

А также политолог Сергей Таран, бывший заместитель главы АП Ростислав Павленко, экс-нардеп и рупор Порошенко Виктор Уколов, нардеп БПП Руслан Князевич, который руководит юридическим направлением, и блогер Юрий Бирюков.

"У нас теперь нет такого, как было раньше - что Гринев решил повесить билборд с Путиным и никому об этом не сказал. Все решения обсуждаются и принимаются коллективно. Так, у каждого есть свое направление, но каждый может предлагать свои идеи и делать замечания другому", - говорит уже другой собеседник из офиса "ЕС".

Сообщается, что кроме штаба над продвижением партии Порошенко отдельно работают еще внештатные иностранные консультанты.

Сразу несколько источников рассказали УП, что к кампании "Европейской солидарности" привлечены израильские политтехнологи, которые работают с экс-президентом еще с конца осени прошлого года и даже готовили его к дебатам с Зеленским.

"К сожалению, никто из наших собеседников не смог назвать ни их фамилии, ни название их политехнической группы. Единственное, что удалось узнать от источников - имя руководителя этой группы. Его зовут Таль", - говорится в публикации.

Отмечается, что на парламентских выборах 2014 года израильский политтехнолог с таким же именем - Таль Зильберштейн - консультировал партию "Батькивщина". Еще раньше Зильберштейн работал с экс-главой Шевченковского района Виктором Пилипишиным, в свое время консультировал экс-президента США Билла Клинтона.

Чтобы проверить, именно ли Зильберштейн работает с командой Порошенко, УП направила источникам его фотографии, и получила подтверждение в ответ. В любом случае, человек с тем же именем, гражданством и таким же видом, что и Зильберштейн, консультирует партию "Европейская солидарность".

Как уверяют в офисе партии, роль иностранных консультантов на этих выборах незначительна и не касается черного пиара.

"Они предлагают всякую фигню, на что все плюются. Люди просто не чувствуют нашей ментальности и реалий. Например, они раньше убеждали нас, что "Голос" - нам не конкурент", - возмущается в разговоре с УП собеседник из окружения Порошенко.

"Их главная функция - аудит идей. Их брали, чтобы они незамыленным глазом со стороны смотрели, что мы делаем, и озвучивали свои мысли. И им надо отдать должное - они рекомендовали на бордах писать НАТО, давали предложения, чтобы съезд партии провести в формате TEDx", - добавляет источник в офисе партии" ЕС ".

Напомним: