Порошенку допомагають готуватися до виборів Ради іноземні консультанти

У виборчому штабі партії "Європейська солідарність" екс-президента Петра Порошенка здебільшого працюють представники його старої команди, але і іноземні політконсультанти.

Про це йдеться у статті "Української правди": "Як Порошенко готується до виборів у Раду. Ротація команди та іноземні консультанти".

За словами джерела УП, у штабних нарадах можуть брати участь близько десяти осіб.

Їхній склад приблизно такий: Петро Порошенко, Сергій Березенко, Олег Медведєв, Вікторія Сюмар, прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко, Андрій Жигулін, який раніше очолював прес-службу АП, Володимир Горковенко, який керував відділом головного департаменту інформаційної політики АП.

А також політолог Сергій Таран, колишній заступник глави АП Ростислав Павленко, екс-нардеп і рупор Порошенка Віктор Уколов, нардеп БПП Руслан Князевич, який керує юридичним напрямком, та блогер Юрій Бірюков.

"У нас тепер немає такого, як було раніше – що Гринів вирішив повісити білборд з Путіним і нікому про це не сказав. Всі рішення обговорюються і приймаються колективно. Так, у кожного є свій напрям, але кожен може пропонувати свої ідеї і робити зауваження іншому", – говорить вже інший співрозмовник з офісу "ЄС".

Повідомляється, що крім штабу над просуванням партії Порошенка окремо працюють ще позаштатні іноземні консультанти.

Одразу кілька джерел розповіли УП, що до кампанії "Європейської солідарності" залучені ізраїльські політтехнологи, які працюють із екс-президентом ще з кінця осені минулого року і навіть готували його до дебатів із Зеленським.

"На жаль, ніхто з наших співрозмовників не зміг назвати ані їхні прізвища, ані назву їхньої політтехнічної групи. Єдине, що вдалося дізнатися від джерел – ім'я керівника цієї групи. Його звуть Таль", - йдеться у публікації.

Зазначається, що на парламентських виборах 2014 року ізраїльський політтехнолог з таким самим ім'ям – Таль Зільберштейн – консультував партію "Батьківщина". Ще раніше Зільберштейн працював з екс-головою Шевченківського району Віктором Пилипишиним, свого часу консультував екс-президента США Білла Клінтона.

Щоб перевірити, чи саме Зільберштейн працює з командою Порошенка, УП надіслала джерелам його фотографії, та отримала підтвердження у відповідь. У будь-якому разі, людина з тим же ім'ям, громадянством і таким самим виглядом, що і Зільберштейн, консультує партію "Європейська солідарність".

Як запевняють в офісі партії, роль іноземних консультантів на цих виборах незначна і не стосується чорного піару.

"Вони пропонують всяку фігню, на що всі плюються. Люди просто не відчувають нашої ментальності і реалій. Наприклад, вони раніше переконували нас, що "Голос" – нам не конкурент", – обурюється в розмові з УП співрозмовник з оточення Порошенка.

"Їхня головна функція – аудит ідей. Їх брали, щоб вони незамиленим оком зі сторони дивилися, що ми робимо, і озвучували свої думки. І їм треба віддати належне – вони рекомендували на бордах писати НАТО, давали пропозиції, щоб з'їзд партії провести у форматі TEDx", – додає джерело в офісі партії "ЄС".

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