У Порошенко решили публично не критиковать Зеленского и Вакарчука

В избирательном штабе партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко решили публично не критиковать действующего главу государства Владимира Зеленского и лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука, а сосредоточиться на донесении до избирателей трех главных месседжей политсилы.

Об этом говорится в статье "Украинской правды": "Как Порошенко готовится к выборам в Раду. Ротация команды и иностранные консультанты".

Отмечается, что из-за боязни тактических ошибок, которые могут стоить потери нескольких важных процентов рейтинга, команда экс-президента регулярно проводит фокус-группы.

В частности, офис "Европейской солидарности" тестил восприятие избирателями Порошенко новых лиц, позиционирование партии, месседжи, цвета, брендирование и результаты исследований серьезно удивили штаб.

Сообщается, что избиратели "Европейской солидарности" довольно равнодушно реагируют на появление новых людей в списке партии, а в рекламе они хотят видеть лицо Порошенко, а не кого-то нового.

Второе: сторонники экс-президента не хотят, чтобы он критиковал Зеленского. Электорат Порошенко ожидает, что он будет помогать новому президенту и в тяжелые минуты подставлять ему свое плечо.

"Мы оказались заложниками наших сторонников. Мы не можем критиковать Зеленского, потому что электорат этого не воспринимает. Если мы начнем его грубо "макать", это может обернуться потерей доверия части избирателей", - объясняет в разговоре с УП один из штабистов.

Сообщается, что вместо критики новой власти и конкурентов, стратегия партии "Европейская солидарность" сейчас сводится к донесению трех месседжей.

Во-первых, за месяц Порошенко и его партии нужно напомнить избирателям все положительные вещи, которые произошли во время его президентства. Это - безвиз, закон о языке, томос;

Во-вторых, они хотят донести людям, что идут в парламент защищать достижения Порошенко и "не дать свернуть в сторону России";

Третье - что команда "Европейской солидарности" заходит в парламент, чтобы бороться за вступление в ЕС и НАТО.

Поэтому неудивительно, что лозунг избирательной кампании партии Порошенко будет звучать так: "Защитим европейское будущее Украины".

Отмечается, что до 25%, которые Порошенко получил во втором туре, "ЕС" не дотягивает из-за конкуренции на электоральном поле.

Например, на Западной Украине в партии Порошенко могут быть немалые перетоки с партией "Голос", которая откусывает часть голосов сторонников экс-президента.

"Критиковать Вакарчука тоже опасно, потому что настроим его избирателей против себя вместо того, чтобы взять их под себя, когда он будет "сдуваться". Поэтому, пока мы не трогаем Вакарчука вообще - пусть сам себя топит, ходит на эфиры и говорит больше ерунды. Мы постоим в стороне", - резюмирует один из членов штаба "Европейской солидарности".

Напомним: