У Порошенка вирішили публічно не критикувати Зеленського і Вакарчука

У виборчому штабі партії "Європейська солідарність" екс-президента Петра Порошенка вирішили публічно не критикувати чинного главу держави Володимира Зеленського та лідера партії "Голос" святослава Вакарчука, а зосередитися на донесенні до виборців трьох найголовніших меседжів політсили.

Про це йдеться у статті "Української правди": "Як Порошенко готується до виборів у Раду. Ротація команди та іноземні консультанти".

Зазначається, що через острах тактичних помилок, які можуть коштувати втрати кількох важливих відсотків рейтингу, команда екс-президента регулярно проводить фокус-групи.

Зокрема, офіс "Європейської солідарності" тестив сприйняття виборцями Порошенка нових облич, позиціонування партії, меседжі, кольори, брендування і результати досліджень серйозно здивували штаб.

Повідомляється, що виборці "Європейської солідарності" досить байдуже реагують на появу нових людей у списку партії, а у рекламі вони хочуть бачити обличчя Порошенка, а не когось нового.

Друге: прихильники екс-президента не хочуть, щоб він критикував Зеленського. Електорат Порошенка очікує, що він допомагатиме новому президенту та в тяжкі хвилини підставлятиме йому своє плече.

"Ми опинилися заручниками наших прихильників. Ми не можемо критикувати Зеленського, тому що електорат цього не сприймає. Якщо ми почнемо його грубо "макати", це може обернутися втратою довіри частини виборців", – пояснює у розмові з УП один зі штабістів.

Повідомляється, що замість критики нової влади і конкурентів, стратегія партії "Європейська солідарність" наразі зводиться до донесення трьох меседжів.

По-перше, за місяць Порошенку та його партії потрібно нагадати виборцям всі позитивні речі, які сталися під час його президентства. Це – безвіз, закон про мову, томос;

По-друге, вони хочуть донести людям, що йдуть у парламент захищати здобутки Порошенка і "не дати звернути у бік Росії";

Третє – що команда "Європейської солідарності" заходить у парламент, щоб боротися за вступ до ЄС та НАТО.

Тому не дивно, що гасло виборчої кампанії партії Порошенка звучатиме так: "Захистимо європейське майбутнє України".

Зазначається, що до 25%, які Порошенко отримав у другому турі, "ЄС" не дотягує через конкуренцію на електоральному полі.

Наприклад, на Західній Україні в партії Порошенка можуть бути чималі перетоки з партією "Голос", яка відкушує частину голосів прихильників екс-президента.

"Критикувати Вакарчука теж небезпечно, тому що налаштуємо його виборців проти себе замість того, щоб взяти їх під себе, коли він "здуватиметься". Тож, поки що ми не чіпаємо Вакарчука взагалі – нехай сам себе топить, нехай більше ходить на ефіри і говорить більше дурні. Ми постоїмо збоку", – резюмує один з членів штабу "Європейської солідарності".

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