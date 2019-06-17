Як Порошенко готується до виборів в Раду. Ротація команди та іноземні консультанти

Петро Порошенко поволі оговтується від поразки на виборах. Він важко пережив втрату президентського крісла. У ніч виборів, коли знадобилося визнавати результати виборів, Порошенко ледь стримувався, щоб не пустити сльозу.

Нині його турбує не так програш, як те, що буде з ним самим.

Порошенко боїться бути забутим і непотрібним. Він не хоче ставати бронзовим.

Через це екс-президент робить все, що тільки може, аби залишитися в активній політиці та впливати на порядок денний.

Після інавгурації Володимира Зеленського Порошенко не пішов у запій, не поїхав відпочивати на курорт.

Вже наступного дня після присяги Зеленського, Порошенко переїхав у новий "прозорий" офіс партії БПП, яку перейменував на "Європейську солідарність", та почав підготовку до парламентських виборів.

За кілька тижнів екс-президент провів серйозні перестановки у своєму виборчому штабі. Дехто сам пішов від Порошенка.

"Українська правда" дізнавалася, хто зараз входить у виборчий штаб "Європейської солідарності", хто працює над просуванням партії, та на що Порошенко сподівається у наступному парламенті.

Плани на липень: чим у штабі Порошенка займаються Гринів, Сюмар і Медведєв

Порошенку важко звикати до нового графіку. Після щоденних нарад, регулярних зустрічей, виїздів, зовнішніх переговорів він зіштовхнувся з нудною партійною буденністю.

Раніше його робочий день завершувався о 2-3 ночі. Тепер він засиджується в офісі максимум до 22:00. Своєму оточенню Порошенко скаржиться, що йому незвично і некомфортно в такому повільному графіку.

З іншого боку, поразка пішла екс-президентові на користь. За словами джерел УП в партії "ЄС", Порошенко розслабився, став трохи простішим, почав дослухатися до команди і більше жартувати.

За останні тижні він провів серйозну ротацію у своєму виборчому штабі, що працює на вибори до Ради.

Наприклад, Ігор Гринів, політтехнолог і стратег кампаній Порошенка на виборах президента в 2014-му та 2019-му роках, майже не залучений до підготовки партії на парламентські вибори.

"Ігоря немає в офісі, він не приходить на наради. Після того, як Гринів програв молодим хлопцям, які не вигравали жодної кампанії до цього, він не в найкращому стані", – пояснює УП один з членів команди Порошенка.

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Роль Гриніва на цих виборах досить обмежена – він забезпечує штаб внутрішньою соціологією.

Минулого вівторка він особисто представляв в офісі партії результати досліджень "Социс".

Натомість стратегічні функції на себе перебрав спічрайтер Порошенка Олег Медведєв. Зараз він працює над новою стратегією ведення кампанії та продовжує писати тексти екс-президенту.

Допомагає Медведєву депутатка і політтехнолог Вікторія Сюмар.

Її повноваження – тактичні кроки та візуальна частина кампанії. Вікторія креативить відео-ролики, займається просуванням образу Порошенка і його партії у соцмедіа, організовує великі партійні заходи на кшталт з'їзду, де оголошували кандидатів у депутати.

Керувати виборчим штабом Порошенко доручив своєму близькому соратнику Сергію Березенку.

В організації роботи регіональних штабів Березенку міг допомогти Віталій Ковальчук – голова штабу Порошенка на президентських виборах та колишній перший заступник глави АП.

Ковальчука кілька разів бачили в партійному офісі, однак до команди він так і не приєднався.

"Віталік сказав, що втомився і хоче деякий час пожити для себе. Як там є насправді, ніхто не знає – може, Ковальчук веде якусь свою гру, а може, набиває ціну", – ділиться інсайдами один зі співрозмовників в оточенні Порошенка.

Натомість у роботі з регіональними партструктурами Березенку допомагатиме депутат БПП Максим Саврасов. У партії Саврасова описують як "повністю командного гравця та талановитого орговика".

Виборчий штаб та іноземні консультанти Порошенка

В офісі партії "Європейська солідарність" виборчі наради відбуваються щодня.

Склад цих нарад досить неформальний і строкатий. Часто інформаційні чи медійні планірки можуть переростати у повноцінне штабне засідання.

"Це ж не АП, де безліч кабінетів і нескінченні коридори. Тут станеш з кимось поговорити в коридорі й не відчуєш, як до вас приєдналися інші співрозмовники, і ви поволі переходите в якусь залу", – описує специфіку роботи штабу партії Порошенка джерело в офісі "ЄС".

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За словами джерела, у штабних нарадах можуть брати участь близько десяти осіб.

Їхній склад приблизно такий: Петро Порошенко, Сергій Березенко, Олег Медведєв, Вікторія Сюмар, прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко, Андрій Жигулін, який раніше очолював прес-службу АП, Володимир Горковенко, який керував відділом головного департаменту інформаційної політики АП, політолог Сергій Таран, колишній заступник глави АП Ростислав Павленко, екс-нардеп і рупор Порошенка Віктор Уколов, нардеп БПП Руслан Князевич, який керує юридичним напрямком, та блогер Юрій Бірюков.

"У нас тепер немає такого, як було раніше – що Гринів вирішив повісити білборд з Путіним і нікому про це не сказав. Всі рішення обговорюються і приймаються колективно. Так, у кожного є свій напрям, але кожен може пропонувати свої ідеї і робити зауваження іншому", – говорить вже інший співрозмовник з офісу "ЄС".

Крім штабу над просуванням партії Порошенка окремо працюють ще позаштатні іноземні консультанти.

Одразу кілька джерел розповіли УП, що до кампанії "Європейської солідарності" залучені ізраїльські політтехнологи, які працюють із екс-президентом ще з кінця осені минулого року і навіть готували його до дебатів із Зеленським.

На жаль, ніхто з наших співрозмовників не зміг назвати ані їхні прізвища, ані назву їхньої політтехнічної групи. Єдине, що вдалося дізнатися від джерел – ім'я керівника цієї групи. Його звуть Таль.

На парламентських виборах 2014 року ізраїльський політтехнолог з таким самим ім'ям – Таль Зільберштейн – консультував партію "Батьківщина". Ще раніше Зільберштейн працював з екс-головою Шевченківського району Віктором Пилипишиним, свого часу консультував екс-президента США Білла Клінтона.

Щоб перевірити, чи саме Зільберштейн працює з командою Порошенка, УП надіслала джерелам його фотографії, та отримала підтвердження у відповідь. У будь-якому разі, людина з тим же ім'ям, громадянством і таким самим виглядом, що і Зільберштейн, консультує партію "Європейська солідарність".

Як запевняють в офісі партії, роль іноземних консультантів на цих виборах незначна і не стосується чорного піару.

"Вони пропонують всяку фігню, на що всі плюються. Люди просто не відчувають нашої ментальності і реалій. Наприклад, вони раніше переконували нас, що "Голос" – нам не конкурент", – обурюється в розмові з УП співрозмовник з оточення Порошенка.

"Їхня головна функція – аудит ідей. Їх брали, щоб вони незамиленим оком зі сторони дивилися, що ми робимо, і озвучували свої думки. І їм треба віддати належне – вони рекомендували на бордах писати НАТО, давали пропозиції, щоб з'їзд партії провести у форматі TEDx", – додає джерело в офісі партії "ЄС".

Стратегія Порошенка для виборців: не критикувати Зеленського та Вакарчука

Через острах тактичних помилок, які можуть коштувати втрати кількох важливих відсотків рейтингу, команда екс-президента регулярно проводить фокус-групи.

Офіс "Європейської солідарності" тестив сприйняття виборцями Порошенка нових облич, позиціонування партії, меседжі, кольори, брендування.

Результати досліджень серйозно здивували штаб.

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Як виявилося, виборці "Європейської солідарності" досить байдуже реагують на появу нових людей у списку партії. У рекламі вони хочуть бачити обличчя Порошенка, а не когось нового.

Друге: прихильники екс-президента не хочуть, щоб він критикував Зеленського. Електорат Порошенка очікує, що він допомагатиме новому президенту та в тяжкі хвилини підставлятиме йому своє плече.

"Ми опинилися заручниками наших прихильників. Ми не можемо критикувати Зеленського, тому що електорат цього не сприймає. Якщо ми почнемо його грубо "макати", це може обернутися втратою довіри частини виборців", – пояснює у розмові з УП один зі штабістів.

Замість критики нової влади і конкурентів, стратегія партії "Європейська солідарність" наразі зводиться до донесення трьох меседжів.

По-перше, за місяць Порошенку та його партії потрібно нагадати виборцям всі позитивні речі, які сталися під час його президентства. Це – безвіз, закон про мову, томос;





По-друге, вони хочуть донести людям, що йдуть у парламент захищати здобутки Порошенка і "не дати звернути у бік Росії";





Третє – що команда "Європейської солідарності" заходить у парламент, щоб боротися за вступ до ЄС та НАТО.

Тому не дивно, що гасло виборчої кампанії партії Порошенка звучатиме так: "Захистимо європейське майбутнє України".

За прогнозами штабу ЄС, правильне позиціонування, чітка медіастратегія та грамотні зустрічі з виборцями, коли людей на них не зганяють, натомість спікер приходить туди, де людей не треба скликати, можуть принести партії 12% на виборах.

До 25%, які Порошенко отримав у другому турі, "ЄС" не дотягує через конкуренцію на електоральному полі.

Наприклад, на Західній Україні в партії Порошенка можуть бути чималі перетоки з партією "Голос", яка відкушує частину голосів прихильників екс-президента.

"Критикувати Вакарчука теж небезпечно, тому що налаштуємо його виборців проти себе замість того, щоб взяти їх під себе, коли він "здуватиметься". Тож, поки що ми не чіпаємо Вакарчука взагалі – нехай сам себе топить, нехай більше ходить на ефіри і говорить більше дурні. Ми постоїмо збоку", – резюмує один з членів штабу "Європейської солідарності".

***

До цього часу невідомо, чи Петро Олексійович особисто збирається заходити в парламент.

Наразі Порошенко не дав чіткої відповіді на це запитання.

Однак його оточення переконує, що "для графа де Ла Фер депутатство – це замало".

Тож схоже, що Порошенко вичікуватиме сприятливої можливості для повернення президентського крісла.

Якраз у цьому й полягає проблема Порошенка – він так і не відчув, як і через що минув його зірковий час.

Роман Кравець, УП