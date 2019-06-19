Помпео: Трамп не хочет войны с Ираном

США будут продолжать давление на Иран и сдерживать агрессию в регионе, но не хотят эскалации конфликта с Тегераном.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает "Голос Америки".

"Ирану демонстрируется, что мы там, чтобы сдерживать агрессию", - сказал дипломат.

"Президент Трамп не хочет войны, и мы будем и дальше доносить эту идею, одновременно принимая меры, необходимые для защиты интересов США в регионе.

Нам надо продолжать это делать, чтобы в конечном итоге получить возможность убедить Иран, что вести себя таким образом не в его интересах", - подчеркнул Помпео.

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