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Помпео: Трамп не хочет войны с Ираном

Среда, 19 июня 2019, 03:52

США будут продолжать давление на Иран и сдерживать агрессию в регионе, но не хотят эскалации конфликта с Тегераном.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает "Голос Америки".

"Ирану демонстрируется, что мы там, чтобы сдерживать агрессию", - сказал дипломат.

"Президент Трамп не хочет войны, и мы будем и дальше доносить эту идею, одновременно принимая меры, необходимые для защиты интересов США в регионе.

Нам надо продолжать это делать, чтобы в конечном итоге получить возможность убедить Иран, что  вести себя таким образом не в его интересах", - подчеркнул Помпео.

Напомним:

  • Пентагон направит на Ближний Восток тысячу военнослужащих и дополнительные армейские ресурсы "в связи с агрессивной активностью Ирана".
  • В Оманском заливе на  двух нефтяных танкерах произошли взрывы, один из них загорелся. США обвиняют Иран в нападении на суда.
  • Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф назвал инциденты "подозрительными" и призвал к региональному диалогу.
  • Позже стало известно, что за несколько часов до подрыва двух танкеров в Оманском заливе иранские военные засекли в воздухе американский беспилотник и выпустили по нему ракету.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАИран
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