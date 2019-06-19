Помпео: Трамп не хочет войны с Ираном
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Среда, 19 июня 2019, 03:52
США будут продолжать давление на Иран и сдерживать агрессию в регионе, но не хотят эскалации конфликта с Тегераном.
Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает "Голос Америки".
"Ирану демонстрируется, что мы там, чтобы сдерживать агрессию", - сказал дипломат.
"Президент Трамп не хочет войны, и мы будем и дальше доносить эту идею, одновременно принимая меры, необходимые для защиты интересов США в регионе.
Нам надо продолжать это делать, чтобы в конечном итоге получить возможность убедить Иран, что вести себя таким образом не в его интересах", - подчеркнул Помпео.
Напомним:
- Пентагон направит на Ближний Восток тысячу военнослужащих и дополнительные армейские ресурсы "в связи с агрессивной активностью Ирана".
- В Оманском заливе на двух нефтяных танкерах произошли взрывы, один из них загорелся. США обвиняют Иран в нападении на суда.
- Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф назвал инциденты "подозрительными" и призвал к региональному диалогу.
- Позже стало известно, что за несколько часов до подрыва двух танкеров в Оманском заливе иранские военные засекли в воздухе американский беспилотник и выпустили по нему ракету.
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