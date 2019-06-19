Помпео: Трамп не хоче війни з Іраном
США будуть продовжувати тиск на Іран та стримувати агресію в регіоні, але не хочуть ескалації конфлікту з Тегераном.
Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає "Голос Америки".
"Ірану демонструється, що ми там, щоб стримувати агресію", - сказав дипломат.
"Президент Трамп не хоче війни, і ми будемо і далі доносити цю ідею, одночасно вживаючи заходи, необхідні для захисту інтересів США в регіоні.
Нам треба продовжувати це робити, щоб у кінцевому підсумку отримати можливість переконати Іран, що поводити себе таким чином не в його інтересах", - підкреслив Помпео.
Нагадаємо:
- Пентагон направить на Близький Схід тисячу військовослужбовців та додаткові армійські ресурси "у зв'язку з агресивною активністю Ірану".
- В Оманській затоці на двох нафтових танкерах сталися вибухи, один з них загорівся. США звинувачують Іран в нападі на судна.
- Міністр закордонних справ Ірану Мухаммед Джавад Заріф назвав інциденти "підозрілими" і закликав до регіонального діалогу.
- Згодом стало відомо, що за кілька годин до підриву двох танкерів в Оманській затоці іранські військові засікли в повітрі американський безпілотник і випустили по ньому ракету.
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