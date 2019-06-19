Данилюк возглавил Национальный центр кибербезопасности
Среда, 19 июня 2019, 18:46
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности.
Соответствующий указ № 415/2019 президента Владимира Зеленского обнародован на сайте главы государства.
"Взамен статьи 2 указа президента Украины от 7 июня 2016 № 242 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" назначить Данилюка Александра Александровича - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - сказано в документе.
Отмечается, что указ вступил в силу с дня опубликования.
Напомним:
- 22 мая Зеленский назначил экс-министра финансов Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
Украинская правда