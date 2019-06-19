Зеленский рассказал об одной заминочке с переездом АП с Банковой

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Среда, 19 июня 2019, 18:55

Президент Владимир Зеленский планирует со временем переместить Администрацию президента из центра Киева, а на улице Банковой создать художественный музей.

Об этом он сказал 19 июня во время неформальной встречи с журналистами в АП, на которой присутствовали журналисты "Украинской правды".

На вопрос, точно ли будет переезд, Зеленский ответил: "Я этого (переезда) хочу. Главная для меня сейчас проблема – это сроки. Потому что строить с самого начала – это невозможно. Здесь нельзя находиться, я двинусь умом".

На замечание, что бывший начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей говорил, что надо 3 года, чтобы "с нуля" построить новое здание, президент отрезал: "Я знаю. Гелетей у нас уже не работает".

"Я не знаю, насколько с нуля – это вопрос к архитекторам. Есть идея. Уже есть план, уже есть сроки, есть конкретные здания", – отметил Зеленский.

"Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему – нормальную схему, а не теневую какую – чтобы не брать деньги из бюджета. Хотя на это что-то там у них есть, но я не хочу совсем ничего брать. Это единственный вопрос, который может помешать очень быстрому переезду", – добавил он.

"А вы увидите. Есть идея, все уже даже нарисовано. Очень крутая у нас идея, что потом делать с Банковой", – сказал глава государства.

На вопрос, будет ли это музей, Зеленский ответил утвердительно: "Да, большой художественный музей".

"Есть очень много картин, которых люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места. В запасниках оно находится. Прикольно?", – сказал он.

На вопрос, передаст ли он сам что-то музею, президент ответил: "Ничего у меня нет. Я зашел, поработал...".

Когда спросили, сколько сотрудников он оставит в Администрации, ведь сейчас работает 420 человек, Зеленский ответил: "Ох, вы забегаете наперед... Я сегодня кое-что подписал по поводу переформирования Администрации – вы увидите, будет меньше людей".

Украинская правда

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Темы: Зеленский Администрация президента Киев


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