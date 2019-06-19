В Минске опять не договорились о перемирии на Донбассе

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Среда, 19 июня 2019, 20:55

Представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 19 июня в Минске не пришли к согласию относительно совместного заявления.

Об этом сообщил представитель ОБСЕ на переговорах группы посол Мартин Сайдик, передает Радио Свобода.

Как сообщает издание, на заседании в Минске 5 июня стороны договорились через две недели подписать новое соглашение о перемирии.

При этом отмечается, что сторонам также не удалось договориться о разведении сил и средств поражения в районе Станицы Луганской.

"Несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом "хлебном" перемирии, они не смогли прийти к согласию относительно текста совместного заявления", - сказал Сайдик.

Как сообщает издание, Сайдик выразил надежду, что 2 июля, когда состоится следующее заседание группы, сторонам таки удастся прийти к согласию.

Напомним:

  • Ранее представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что Совет национальной безопасности и обороны может пересмотреть торговые ограничения в отношении ОРДЛО только после возвращения украинских активов в украинском правовом поле.
  • 19 июня президент Владимир Зеленский назначил четырех уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы.

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Темы: Минские соглашения ОБСЕ


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