Из квартиры застреленного депутата исчезли драгоценности
Среда, 19 июня 2019, 22:31
Из квартиры погибшего координатора группы "Информационное сопротивление", нардепа фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука исчезли ювелирные изделия.
Об этом сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева.
"В ходе проведения следственных действий источник, близкий к погибшему народному депутату, заявил о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий", - отметили в сообщении.
Напомним:
- В среду 19 июня Тымчука нашли мертвым в собственном доме.
- СМИ сообщали, что депутат застрелился при чистке наградного оружия.
- Позже председатель Национальной полиции Сергей Князев сообщил о нескольких версиях, среди которых несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием и убийство.
- В то же время пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало подтвердил, что открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса "Умышленное убийство".
- Кроме того, первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерев заявил, что не верит в версию несчастного случая и парламентария могли убить.
Украинская правда