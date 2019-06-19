Из квартиры застреленного депутата исчезли драгоценности

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Среда, 19 июня 2019, 22:31

Из квартиры погибшего координатора группы "Информационное сопротивление", нардепа фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука исчезли ювелирные изделия.

Об этом сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

"В ходе проведения следственных действий источник, близкий к погибшему народному депутату, заявил о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий", - отметили в сообщении.

Напомним:

  • В среду 19 июня Тымчука нашли мертвым в собственном доме.
  • СМИ сообщали, что депутат застрелился при чистке наградного оружия.
  • Позже председатель Национальной полиции Сергей Князев сообщил о нескольких версиях, среди которых несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием и убийство.
  • В то же время пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало подтвердил, что открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса "Умышленное убийство".
  • Кроме того, первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерев заявил, что не верит в версию несчастного случая и парламентария могли убить.

Украинская правда

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Темы: убийство полиция Киев


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