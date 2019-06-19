Из квартиры застреленного депутата исчезли драгоценности

Из квартиры погибшего координатора группы "Информационное сопротивление", нардепа фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука исчезли ювелирные изделия.

Об этом сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

"В ходе проведения следственных действий источник, близкий к погибшему народному депутату, заявил о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий", - отметили в сообщении.

Напомним: