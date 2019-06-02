Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Супрун планирует остаться в Украине после выборов

Воскресенье, 2 июня 2019, 12:56

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун планирует остаться в Украине и продолжать здесь работать, даже если после завершения выборов не будет исполнять обязанности министра.

Об этом Супрун заявила в интервью журналу "НВ".

"Я являюсь гражданкой Украины, остаюсь в Украине и буду дальше работать здесь. И надеюсь, что смогу любым способом помогать, чтобы трансформация (в сфере медицины - ред.) происходила и дальше", - отметила Супрун.

Она добавила, что "является частью украинской политики", поскольку исполняет обязанности министра.

"Посмотрим, как будет дальше. Я бы хотела быть на том месте, где смогу помогать развивать не только здравоохранение, но и любые дела на пользу Украины", - отметила и.о. главы Минздрава.

Напомним, 

  • 20 мая Владимир Зеленский принял присягу президента Украины, заявив о роспуске Верховной Рады и посоветовал чиновникам написать заявления об отставке.
  • В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку.
  • Гройсман просил Верховную Раду освободить его от должности, добавив, что Кабмин продолжит работать до назначения нового правительства
  • Согласно закону о Кабинете министров, Верховная Рада рассматривает отставку главы правительства не позднее, чем на 10 день после поступления заявления, а в случае ее принятия в отставку уходит весь Кабмин.
  • 30 мая Верховной Раде не хватило голосов для того, чтобы отправить премьер-министра Владимира Гройсмана и весь состав Кабинета министров в отставку.

Темы: СупрунМинздравгражданство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Супрун
Глава Роспотребнадзора говорит, что в Украине медреформа имела целью скрыть биолаборатории США.
Супрун опубликовала последний пост и дала последний совет
Социологи сравнили отношение украинцев к Степанову, Супрун и другим медикам
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: