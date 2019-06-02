Супрун планирует остаться в Украине после выборов
Воскресенье, 2 июня 2019, 12:56
И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун планирует остаться в Украине и продолжать здесь работать, даже если после завершения выборов не будет исполнять обязанности министра.
Об этом Супрун заявила в интервью журналу "НВ".
"Я являюсь гражданкой Украины, остаюсь в Украине и буду дальше работать здесь. И надеюсь, что смогу любым способом помогать, чтобы трансформация (в сфере медицины - ред.) происходила и дальше", - отметила Супрун.
Она добавила, что "является частью украинской политики", поскольку исполняет обязанности министра.
"Посмотрим, как будет дальше. Я бы хотела быть на том месте, где смогу помогать развивать не только здравоохранение, но и любые дела на пользу Украины", - отметила и.о. главы Минздрава.
Напомним,
- 20 мая Владимир Зеленский принял присягу президента Украины, заявив о роспуске Верховной Рады и посоветовал чиновникам написать заявления об отставке.
- В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку.
- Гройсман просил Верховную Раду освободить его от должности, добавив, что Кабмин продолжит работать до назначения нового правительства
- Согласно закону о Кабинете министров, Верховная Рада рассматривает отставку главы правительства не позднее, чем на 10 день после поступления заявления, а в случае ее принятия в отставку уходит весь Кабмин.
- 30 мая Верховной Раде не хватило голосов для того, чтобы отправить премьер-министра Владимира Гройсмана и весь состав Кабинета министров в отставку.