Супрун планирует остаться в Украине после выборов
И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун планирует остаться в Украине и продолжать здесь работать, даже если после завершения выборов не будет исполнять обязанности министра.
Об этом Супрун заявила в интервью журналу "НВ".
"Я являюсь гражданкой Украины, остаюсь в Украине и буду дальше работать здесь. И надеюсь, что смогу любым способом помогать, чтобы трансформация (в сфере медицины - ред.) происходила и дальше", - отметила Супрун.
Она добавила, что "является частью украинской политики", поскольку исполняет обязанности министра.
"Посмотрим, как будет дальше. Я бы хотела быть на том месте, где смогу помогать развивать не только здравоохранение, но и любые дела на пользу Украины", - отметила и.о. главы Минздрава.
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