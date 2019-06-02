Супрун планирует остаться в Украине после выборов

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Воскресенье, 2 июня 2019, 12:56

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун планирует остаться в Украине и продолжать здесь работать, даже если после завершения выборов не будет исполнять обязанности министра.

Об этом Супрун заявила в интервью журналу "НВ".

"Я являюсь гражданкой Украины, остаюсь в Украине и буду дальше работать здесь. И надеюсь, что смогу любым способом помогать, чтобы трансформация (в сфере медицины - ред.) происходила и дальше", - отметила Супрун.

Она добавила, что "является частью украинской политики", поскольку исполняет обязанности министра.

"Посмотрим, как будет дальше. Я бы хотела быть на том месте, где смогу помогать развивать не только здравоохранение, но и любые дела на пользу Украины", - отметила и.о. главы Минздрава.

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Темы: Супрун Минздрав гражданство


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