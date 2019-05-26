Гройсман попросит ВР, чтобы уволили и продолжит работу в "антикризисном режиме"

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Воскресенье, 26 мая 2019, 19:52

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросит Верховную Раду уволить его с должности и продолжит работу в "антикризисном режиме".

Об этом Гройсман заявил в эфире телеканала ICTV вечером 26 мая, пишет "Интерфакс-Украина". 

"Парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке, и я буду просить парламент удовлетворить его. После того, как парламент примет мою отставку, Конституция и законы предусматривают, что я продолжаю работать премьер-министром до создания нового правительства, также продолжают работать все министры", отметил он. 

Отвечая на вопрос, будет ли находится Гройсман и министры в статусе и.о. до этого времени, премьер сказал: "Даже в статусе и.о. после отставки мы продолжаем работать на своих должностях".

Вместе с тем он отметил, что до отставки правительство работало в плановом режиме.

"Очевидно, что сейчас мы переходим в такой, я бы сказал, антикризисный режим", - добавил глава правительства. 

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Напомним, 

  • 20 мая Владимир Зеленский принял присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • В своей инаугурационной речи Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
  • В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принял для себя решение подать в отставку.
  • Также Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах, которые состоятся осенью 2019 года.
  • Согласно закону о Кабинете министров, премьер имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке. ВР рассматривает отставку главы правительства не позднее чем на 10 день после поступления соответствующего заявления, если оно поступило во время очередной сессии Верховной Рады, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.
  • Принятие Верховной Радой решения об отставке премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров.

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Темы: Гройсман Кабинет министров Верховная Рада


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