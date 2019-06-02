Партию "Доверяй делам" возглавил Кернес: обругал митингующих и вспомнил о Януковиче

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Воскресенье, 2 июня 2019, 15:56
фото - "МедиаПорт"

Делегаты объединительного съезда партии "Доверяй делам" избрали председателем политсилы мэра Харькова Геннадия Кернеса, сопредседателем избран мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщает издание МедиаПорт, участие в съезде приняли председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов, мэр Ужгорода, председатель Одесского облсовета, мэры Чугуева, Бахмута, Кропивницкого, Покровска, заместитель Никопольского городского головы, представитель Черноморской ОТГ и другие.

В ходе своего выступления Кернес заявил, что за 5 лет "власть довела страну, создала не социальные лифты, а ямы" и вспомнил о съезде 2014 года в Харькове, на который "ехал, ехал, но не доехал Янукович".

"Пять лет назад здесь был съезд депутатов юго-востока, на который ехал, ехал, но не доехал беглец Янукович. ... Но не это главное. Тогда было принято историческое решение, призыв, в условиях безвластия и хаоса в Киеве людям нужно опираться на самоуправление для сохранения порядка и целостности территориальной Украины. ... Мы были правы, Харьков выстоял", - заявил Кернес.

"Наш город не поддался многодневным качелям и многотысячным гастролерам с востока и запада", - добавил он.

По словам Кернеса, в случае, если политсила попадет в Верховную Раду на внеочередных выборах, он останется мэром, "уступив свое место профессионалу".

Комментируя акцию протеста против съезда партии, Кернес заявил: "То, что вы увидели у стен Дворца спорта - это отбросы общества".

Кернес заверил, что памятник Жукову, поваленный в воскресенье участниками акции протеста, с его помощью и средствами фонда партии экс-регионала Виталия Хомутынника "Возрождение" будет восстановлен в кратчайшие сроки. 

Также Кернес вспомнил о новоизбранном президенте Владимире Зеленском: "Во Дворце спорта был последний концерт Зеленского в составе "95 квартала", теперь у него другой путь".

"Будем помогать новому президенту, чтобы Украина стала лучше и качественнее", - заявил мэр Харькова.

 
фото - "медиапорт"

В свою очередь Труханов заявил, что Харьков и Одесса имеют много общего, и объединяться надо, чтобы "защищать интересы наших громад".

Среди программных целей, озвученных Трухановым - уважение к религиям, приведения языкового закона к европейским нормам и завершение войны в Донбассе мирным путем.

Труханов зачитал свое выступление с листа, Кернес - с помощью экрана с суфлером.

 

Напомним,

  • Партия "Возрождение" объединилась вместе с партией мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам" и частью партии "Наш край".
  • Сам Кернес заявил, что поведет в парламент новую партию вместе с Трухановым, но намерена при этом остаться в кресле мэра.
  • 2 июня возле Дворца спорта, где проходит съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам", устроили акцию протеста. По мнению организаторов акции, съезд является "попыткой реванша бывших членов Партии регионов".

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Темы: Кернес Труханов виборы Харьков


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