Кернес і Труханов партію поведуть, але залишаться мерами

Міський голова Харкова Геннадій Кернес підтвердив, що поведе до парламенту нову партію разом з мером Одеси Геннадієм Трухановим, але має намір при цьому залишитися в кріслі градоначальника.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Наше завдання - влити нову кров у Верховну Раду, зробити так, щоб туди прийшли люди, які знають проблеми на місцях, що мають план їх вирішення. І наше завдання з мером Трухановим - дати цим людям інструмент вирішення проблем на місцях", - заявив Кернес

"Але! Ми були і залишимося міськими головами Харкова і Одеси. Наше завдання - не політична кар'єра", - зазначив мер.

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