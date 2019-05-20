Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кернес і Труханов партію поведуть, але залишаться мерами

Понеділок, 20 травня 2019, 17:50

Міський голова Харкова Геннадій Кернес підтвердив, що поведе до парламенту нову партію разом з мером Одеси Геннадієм Трухановим, але має намір при цьому залишитися в кріслі градоначальника.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Наше завдання - влити нову кров у Верховну Раду, зробити так, щоб туди прийшли люди, які знають проблеми на місцях, що мають план їх вирішення. І наше завдання з мером Трухановим - дати цим людям інструмент вирішення проблем на місцях", - заявив Кернес

"Але! Ми були і залишимося міськими головами Харкова і Одеси. Наше завдання - не політична кар'єра", - зазначив мер.

Нагадаємо:

  • Чергові вибори мали пройти 27 жовтня 2019 року.
  • Під час інавгураційної промови у парламенті президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду.
  • Згідно з Конституцією України позачергові вибори до Верховної Ради проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування указу про дострокове припинення повноважень парламенту.
  • Мера Одеси Геннадія Труханова, кількох посадовців міськради та підприємців звинувачують у заволодінні 185 мільйонами гривень з місцевого бюджету через купівлю будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю.
  • 15 квітня повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура готує Труханову нове обвинувачення і проситиме суд зменшити суму збитків, нібито, щоб встигнути передати її до Антикорупційного суду.
  • 24 квітня у САП повідомили, що підготували нове обвинувачення Труханову. Після цього прокурори 4 рази не з'являлись на призначені судові засідання.
  • Кернеса та двох його охоронців звинувачують у викраденні та катуванні місцевих активістів Євромайдану.
  • 10 серпня 2018 року Київський райсуд Полтави закрив справу Кернеса. Суддя розцінив неявку прокурорів на дебати як відмову від звинувачення.
  • У прокуратурі наголосили, що не відмовлялись від обвинувачення і повідомляли в суд про лікарняні, на яких перебували прокурори. Їх карати за неявку не будуть.
  • Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що до закриття справи проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса причетні народні депутати.
  • Наразі Апеляційний суд Полтавської області розглядає апеляцію на закриття справи.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КернесТрухановвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Кернес
Кернесу встановлять пам'ятник у Харкові
Терехов на вибори витратив більше, ніж решта кандидатів разом узяті - ОПОРА
Як Кернес виграє вибори мера Харкова навіть після смерті
Останні новини
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
Усі новини...
Реклама: