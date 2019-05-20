Кернес і Труханов партію поведуть, але залишаться мерами
Міський голова Харкова Геннадій Кернес підтвердив, що поведе до парламенту нову партію разом з мером Одеси Геннадієм Трухановим, але має намір при цьому залишитися в кріслі градоначальника.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Наше завдання - влити нову кров у Верховну Раду, зробити так, щоб туди прийшли люди, які знають проблеми на місцях, що мають план їх вирішення. І наше завдання з мером Трухановим - дати цим людям інструмент вирішення проблем на місцях", - заявив Кернес
"Але! Ми були і залишимося міськими головами Харкова і Одеси. Наше завдання - не політична кар'єра", - зазначив мер.
Нагадаємо:
- Чергові вибори мали пройти 27 жовтня 2019 року.
- Під час інавгураційної промови у парламенті президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду.
- Згідно з Конституцією України позачергові вибори до Верховної Ради проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування указу про дострокове припинення повноважень парламенту.
- Мера Одеси Геннадія Труханова, кількох посадовців міськради та підприємців звинувачують у заволодінні 185 мільйонами гривень з місцевого бюджету через купівлю будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю.
- 15 квітня повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура готує Труханову нове обвинувачення і проситиме суд зменшити суму збитків, нібито, щоб встигнути передати її до Антикорупційного суду.
- 24 квітня у САП повідомили, що підготували нове обвинувачення Труханову. Після цього прокурори 4 рази не з'являлись на призначені судові засідання.
- Кернеса та двох його охоронців звинувачують у викраденні та катуванні місцевих активістів Євромайдану.
- 10 серпня 2018 року Київський райсуд Полтави закрив справу Кернеса. Суддя розцінив неявку прокурорів на дебати як відмову від звинувачення.
- У прокуратурі наголосили, що не відмовлялись від обвинувачення і повідомляли в суд про лікарняні, на яких перебували прокурори. Їх карати за неявку не будуть.
- Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що до закриття справи проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса причетні народні депутати.
- Наразі Апеляційний суд Полтавської області розглядає апеляцію на закриття справи.
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