Из-за сноса памятника Жукову в Харькове открыли два производства
Харьковская полиция открыла два уголовных производства в связи со сносом памятника маршалу СССР Георгию Жукову.
Как сообщает полиция области, 2 июня в 13:40 в службу "102" поступила информация о повреждении памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко.
"Также во время мероприятий группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Следователями Немышлянского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.
"В настоящее время работники полиции выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений", - отметили в полиции.
Напомним:
- В воскресенье около Дворца спорта в Харькове, где проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам", состоялась акция протеста. Затем участники акции снесли памятник Жукову.
- Мэр Харькова Геннадий Кернес заверил, что памятник Жукову с его помощью и фонда партии экс-регионала Виталия Хомутынника "Возрождение" будет восстановлен как можно быстрее.
- 9 мая Кернес призвал горожан поддержать петицию об обратном переименовании проспекта имени Петра Григоренко в проспект имени маршала Жукова.
- Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что нарушение закона о декоммунизации представителем власти наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
- Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.
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