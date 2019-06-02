Из-за сноса памятника Жукову в Харькове открыли два производства

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Воскресенье, 2 июня 2019, 20:24
полиция Харьковской области

Харьковская полиция открыла два уголовных производства в связи со сносом памятника маршалу СССР Георгию Жукову.

Как сообщает полиция области, 2 июня в 13:40 в службу "102" поступила информация о повреждении памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко.

 

"Также во время мероприятий группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

 

Следователями Немышлянского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

"В настоящее время работники полиции выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений", - отметили в полиции.

Напомним:

  • В воскресенье около Дворца спорта в Харькове, где проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам", состоялась акция протеста. Затем участники акции снесли памятник Жукову.
  • Мэр Харькова Геннадий Кернес заверил, что памятник Жукову с его помощью и фонда партии экс-регионала Виталия Хомутынника "Возрождение" будет восстановлен как можно быстрее.
  • 9 мая Кернес призвал горожан поддержать петицию об обратном переименовании проспекта имени Петра Григоренко в проспект имени маршала Жукова.
  • Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что нарушение закона о декоммунизации представителем власти наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
  • Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.

Украинская правда

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Темы: Харьков полиция декоммунизация


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