Из-за сноса памятника Жукову в Харькове открыли два производства

Харьковская полиция открыла два уголовных производства в связи со сносом памятника маршалу СССР Георгию Жукову.

Как сообщает полиция области, 2 июня в 13:40 в службу "102" поступила информация о повреждении памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко.

"Также во время мероприятий группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Следователями Немышлянского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

"В настоящее время работники полиции выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений", - отметили в полиции.

Напомним: