У полиции есть три версии убийства журналиста Комарова

Правоохранители отрабатывают три основные рабочие версии убийства черкасского журналиста Вадима Комарова.

Об этом в Facebook сообщил начальник сектора коммуникаций полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко.

"Дело расследуется как умышленное убийство. У следствия есть три основные рабочие версии - это профессиональная деятельность потерпевшего, внезапная ссора с неустановленным лицом и убийство из корыстных побуждений", - отметил Грищенко.

По его словам, сейчас лицо нападавшего не установлено. Делом занимается группа следователей следственного управления полиции Черкасской области.

Правоохранитель также сообщил, что за это время провели ряд обзоров места происшествия, где изъяты вещи потерпевшего и другие предметы, которые могут иметь доказательственное значение в уголовном производстве.

"Назначен комплекс судебных экспертиз направленных на установление лица, совершившего уголовное преступление, проведено поквартирный обход домов, расположенных недалеко от места совершения преступления, допрошено более 1300 человек, установлено и отработано более 100 камер видеонаблюдения, расположенных по маршруту движения потерпевшего", - сообщил он.

Грищенко добавил, что следствие изъяло часть видео к материалам производства. В то же время, правоохранители не могут предоставить всю информацию хода следствия.

Журналист скончался в ночь на 20 июня, не выходя из комы. В больнице он провел 46 дней после нападения.

Напомним: