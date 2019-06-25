Аласания уволился с должности главы правления Суспильного до официального восстановления

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) уволился. По его словам, он принял такое решение, чтобы выполнить закон, так как решение суда об отмене его увольнения Наблюдательным советом НСТУ еще не вступило в силу.

Об этом Аласания написал 24 июня в Facebook.

"Решение суда вступит в законную силу через 30 дней (со дня получения всеми ответчиками этого решения, или, если будет подана апелляция - со дня решения суда второй инстанции). К тому времени отмененное судом решение Наблюдательного совета является формально действующим. А это значит, что сегодня мой контракт считается расторгнутым", - пояснил он.

Аласания добавил, что главой правления на этот период будет член правления НОТУ Николай Чернотицкий, который до этого отвечал за филиалы Суспильного.

Сам Аласания будет работать экспертом правления, пока судебное решение не вступит в законную силу.

Как сообщается на сайте Суспильного, эту должность ему предложило само правление, "когда выяснилось, что ожидать вступления решения суда в законную силу и восстановлении в должности главы правления придется еще как минимум месяц".

Напомним: