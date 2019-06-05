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Гриценко – Зеленскому: "Остановитесь"

Среда, 5 июня 2019, 11:33

Лидер партии "Гражданская позиция" и бывший кандидат в президенты Анатолий Гриценко посоветовал президенту Владимиру Зеленскому "взять паузу".

Об этом политик написал в блоге "Украинской правды".

"Если бы Зеленский спросил, я бы ему посоветовал:

  • Остановиться, взять паузу, не вносить на рассмотрение Путина никаких новых долгосрочных инициатив, не отправлять в Минск ни начальника Генштаба, ни других представителей Украины - пока Путин не остановит огонь на фронте!
  • К тому времени, сконцентрировать усилия на укреплении нашей группировки на востоке и параллельно - на интенсивном взаимодействия с нашими партнерами для усиления санкционного и другого давления на Путина ", - написал Гриценко.

По его словам, он не знает содержания новых инициатив Зеленского и не знает, кто их ему подготовил.

В частности, Зеленский объявил о новых украинских инициативах по поиску мирного решения в Минске, анонсировал участие в ТКГ начальника Генштаба ВС Украины, чего раньше не было, и утвердил обновленный состав представителей Украины в ТКГ.

В то же время, Гриценко подчеркнул, что в тот же день, когда Зеленский заявлял в Брюсселе о своей нацеленности на поиск мирного решения, боевики на Донбассе усилили огонь из всех видов оружия.

"За первые сутки зарубежного визита Зеленского - трое погибших и трое раненых наших солдат", - добавил он.

Позже Зеленский решил, что об участии начальника Генштаба, главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака в переговорах не время говорить и вместо него в Минске будет заместитель командующего ООС Богдан Бондарь.

Напомним:

  • 3 июня президент Владимир Зеленский вернул в переговоры Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму.
  • 24 мая президент Владимир Зеленский провел первую встречу с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске. Его проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, отстаиваемых позициях, фамилиях и списках заложников и пропавших, другой проблематике.
  • Зеленский заверил, что у украинской стороны есть свежие наработки к новой встрече в Минске, которая должна состояться 5 июня.
  • "У нас действительно очень конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается", – заверил президент, не уточнив при этом, о каких именно наработках идет речь.

Украинская правда

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Темы: ГриценкоЗеленскийРосcия
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