Гриценко – Зеленскому: "Остановитесь"
Лидер партии "Гражданская позиция" и бывший кандидат в президенты Анатолий Гриценко посоветовал президенту Владимиру Зеленскому "взять паузу".
Об этом политик написал в блоге "Украинской правды".
"Если бы Зеленский спросил, я бы ему посоветовал:
- Остановиться, взять паузу, не вносить на рассмотрение Путина никаких новых долгосрочных инициатив, не отправлять в Минск ни начальника Генштаба, ни других представителей Украины - пока Путин не остановит огонь на фронте!
- К тому времени, сконцентрировать усилия на укреплении нашей группировки на востоке и параллельно - на интенсивном взаимодействия с нашими партнерами для усиления санкционного и другого давления на Путина ", - написал Гриценко.
По его словам, он не знает содержания новых инициатив Зеленского и не знает, кто их ему подготовил.
В частности, Зеленский объявил о новых украинских инициативах по поиску мирного решения в Минске, анонсировал участие в ТКГ начальника Генштаба ВС Украины, чего раньше не было, и утвердил обновленный состав представителей Украины в ТКГ.
В то же время, Гриценко подчеркнул, что в тот же день, когда Зеленский заявлял в Брюсселе о своей нацеленности на поиск мирного решения, боевики на Донбассе усилили огонь из всех видов оружия.
"За первые сутки зарубежного визита Зеленского - трое погибших и трое раненых наших солдат", - добавил он.
Напомним:
- 3 июня президент Владимир Зеленский вернул в переговоры Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму.
- 24 мая президент Владимир Зеленский провел первую встречу с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске. Его проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, отстаиваемых позициях, фамилиях и списках заложников и пропавших, другой проблематике.
- Зеленский заверил, что у украинской стороны есть свежие наработки к новой встрече в Минске, которая должна состояться 5 июня.
- "У нас действительно очень конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается", – заверил президент, не уточнив при этом, о каких именно наработках идет речь.
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