Гриценко – Зеленскому: "Остановитесь"

Лидер партии "Гражданская позиция" и бывший кандидат в президенты Анатолий Гриценко посоветовал президенту Владимиру Зеленскому "взять паузу".

Об этом политик написал в блоге "Украинской правды".

"Если бы Зеленский спросил, я бы ему посоветовал:

Остановиться, взять паузу, не вносить на рассмотрение Путина никаких новых долгосрочных инициатив, не отправлять в Минск ни начальника Генштаба, ни других представителей Украины - пока Путин не остановит огонь на фронте!

К тому времени, сконцентрировать усилия на укреплении нашей группировки на востоке и параллельно - на интенсивном взаимодействия с нашими партнерами для усиления санкционного и другого давления на Путина ", - написал Гриценко.

По его словам, он не знает содержания новых инициатив Зеленского и не знает, кто их ему подготовил.

В частности, Зеленский объявил о новых украинских инициативах по поиску мирного решения в Минске, анонсировал участие в ТКГ начальника Генштаба ВС Украины, чего раньше не было, и утвердил обновленный состав представителей Украины в ТКГ.

В то же время, Гриценко подчеркнул, что в тот же день, когда Зеленский заявлял в Брюсселе о своей нацеленности на поиск мирного решения, боевики на Донбассе усилили огонь из всех видов оружия.

"За первые сутки зарубежного визита Зеленского - трое погибших и трое раненых наших солдат", - добавил он.

Позже Зеленский решил, что об участии начальника Генштаба, главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака в переговорах не время говорить и вместо него в Минске будет заместитель командующего ООС Богдан Бондарь.

Напомним: