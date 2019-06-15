Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Украины есть план, как заставить РФ выполнить решение Международного трибунала

Суббота, 15 июня 2019, 14:39

У Украины есть план, как заставить Россию выполнить решение Международного трибунала по морскому праву по освобождению украинских моряков и кораблей.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщила замглавы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Она напомнила, что Россия должна отчитаться о выполнении решения суда ООН до 25 июня.

"МИД направило обращение России с вопросом о том, когда Украина может забрать моряков и корабли. Ответа нет. 25 июня они должны предоставить отчет о том, как они выполнили это решение, а дальше у нас уже есть план, как обеспечить дальнейшее давление для того, чтобы они выполнили это решение", - заявила Зеркаль.

Читайте также:

Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков. 
    .

"Украинская правда" в Threads

Темы: пленныеморякиООНРосcияМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
пленные
РФ обвинила Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за защитников "Азовстали"
У Зеленского объяснили возвращение защитников "Азовстали": По результатам переговоров
Зеленский забрал в Украину из Турции защитников "Азовстали"
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: