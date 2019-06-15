У Украины есть план, как заставить РФ выполнить решение Международного трибунала

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Суббота, 15 июня 2019, 14:39

Украина имеет план, как заставить Россию выполнить решение Международного трибунала по морскому праву по освобождению украинских моряков и кораблей.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщила замглавы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Она напомнила, что Россия должна отчитаться о выполнении решения суда ООН до 25 июня.

"МИД направило обращение России с вопросом о том, когда Украина может забрать моряков и корабли. Ответа нет. 25 июня они должны предоставить отчет о том, как они выполнили это решение, а дальше у нас уже есть план, как обеспечить дальнейшее давление для того, чтобы они выполнили это решение", - заявила Зеркаль.

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Темы: пленные моряки ООН Росcия МИД


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