У Украины есть план, как заставить РФ выполнить решение Международного трибунала
У Украины есть план, как заставить Россию выполнить решение Международного трибунала по морскому праву по освобождению украинских моряков и кораблей.
Об этом в интервью "Укринформу" сообщила замглавы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.
Она напомнила, что Россия должна отчитаться о выполнении решения суда ООН до 25 июня.
"МИД направило обращение России с вопросом о том, когда Украина может забрать моряков и корабли. Ответа нет. 25 июня они должны предоставить отчет о том, как они выполнили это решение, а дальше у нас уже есть план, как обеспечить дальнейшее давление для того, чтобы они выполнили это решение", - заявила Зеркаль.
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Напомним:
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
- "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово".
- Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков.
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