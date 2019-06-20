Зеленский заменил Администрацию на Офис и сократил штат

12065 просмотров
Четверг, 20 июня 2019, 13:48

Президент Владимир Зеленский распорядился образовать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента.

Соответствующий указ №417/2019 от 20 июня обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня опубликования.

"Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом определенных Конституцией полномочий", – говорится в указе.

Структура Офиса президента будет такой:

  • руководитель Офиса президента Украины;
  • первый заместитель руководителя Офиса президента;
  • заместители руководителя Офиса президента;
  • руководитель аппарата Офиса президента;
  • первый помощник президента;
  • помощники президента;
  • советники президента;
  • пресс-секретарь президента;
  • уполномоченные президента;
  • представители президента;
  • кабинет президента;
  • кабинет руководителя Офиса президента;
  • директорат по вопросам правовой политики;
  • директорат по вопросам внешней политики,
  • директорат по вопросам национальной безопасности и обороны;
  • директорат по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности;
  • директорат по вопросам региональной политики и децентрализации;
  • директорат по вопросам экономической политики;
  • директорат по вопросам внутренней и гуманитарной политики;
  • директорат по вопросам информационной политики;
  • департамент документального обеспечения;
  • департамент по вопросам государственного протокола и церемониала;
  • департамент по вопросам гражданства, помилования, государственных наград;
  • департамент по вопросам обращений граждан;
  • департамент доступа к публичной информации;
  • департамент управления персоналом;
  • департамент информационных технологий;
  • департамент обеспечения связей с Верховной Радой и Кабинетом министров;
  • департамент обеспечения деятельности уполномоченных, представителей и работы Офиса президента;
  • режимно-секретный департамент.

Дополнятся...

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Администрация президента


powered by lun.ua
Материалы по теме
Более половины украинцев поддерживают первые действия Зеленского 20 июня 2019, 12:39
Отец Гандзюк попросил Зеленского о встрече. Президент согласился 20 июня 2019, 11:51
Фонтан с эффектами и место для протестов: Зеленскому показали будущую АП 20 июня 2019, 11:41
Все новости
Главные новости
Донорами "Голоса" стали руководители известных компаний
Зеленский заменил Администрацию на Офис и сократил штат
Убийство 11-летней девочки в Одесской области: полиция назвала мотив подозреваемого
Выборы в Раду: социологи показали еще один опрос
Все новости
еда

7 аргументов в пользу вишен и черешен

социум

Более трети детей в Украине усыновляют иностранцы

исследование

Многозадачность разрушает наш мозг

Поиск по сайту
Архив
Весь архів