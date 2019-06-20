Зеленский заменил Администрацию на Офис и сократил штат

Президент Владимир Зеленский распорядился образовать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента.

Соответствующий указ №417/2019 от 20 июня обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня опубликования.

"Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом определенных Конституцией полномочий", – говорится в указе.

Структура Офиса президента будет такой:

руководитель Офиса президента Украины;

первый заместитель руководителя Офиса президента;

заместители руководителя Офиса президента;

руководитель аппарата Офиса президента;

первый помощник президента;

помощники президента;

советники президента;

пресс-секретарь президента;

уполномоченные президента;

представители президента;

кабинет президента;

кабинет руководителя Офиса президента;

директорат по вопросам правовой политики;

директорат по вопросам внешней политики,

директорат по вопросам национальной безопасности и обороны;

директорат по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности;

директорат по вопросам региональной политики и децентрализации;

директорат по вопросам экономической политики;

директорат по вопросам внутренней и гуманитарной политики;

директорат по вопросам информационной политики;

департамент документального обеспечения;

департамент по вопросам государственного протокола и церемониала;

департамент по вопросам гражданства, помилования, государственных наград;

департамент по вопросам обращений граждан;

департамент доступа к публичной информации;

департамент управления персоналом;

департамент информационных технологий;

департамент обеспечения связей с Верховной Радой и Кабинетом министров;

департамент обеспечения деятельности уполномоченных, представителей и работы Офиса президента;

режимно-секретный департамент.

Первый помощник президента, помощник президента, советники президента назначаются и увольняются президентом, который непосредственно координирует их деятельность.

Штатное расписание Офиса президента утверждает руководитель аппарата Офиса президента.

Руководитель Офиса президента должен в двухнедельный срок представить проект положения об Офисе президента Украины.

Также он должен внести предложения об условиях оплаты труда работников Офиса президента, перечне должностей государственной службы, патронатной службы и должностей работников, выполняющих функции по обслуживанию, а также установлению категорий должностей государственной службы в аппарате Офиса президента.

Комиссию по реорганизации АП в ОП, возглавит заместитель руководителя аппарата Администрации президента – руководитель Главного департамента документального обеспечения Игорь Стасенко. Он должен утвердить состав комиссии по реорганизации и обеспечить ее мероприятия.

"Работникам Администрации президента продолжать выполнять возложенные на них должностные обязанности до прекращения в установленном порядке трудовых отношений с ними", – говорится в указе.

Финансовое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Офиса президента будет осуществлять Государственное управление делами. Условия оплаты труда работников ОП определит Кабинет министров.

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Напомним: