Зеленский заменил Администрацию на Офис и сократил штат
Президент Владимир Зеленский распорядился образовать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента.
Соответствующий указ №417/2019 от 20 июня обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня опубликования.
"Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом определенных Конституцией полномочий", – говорится в указе.
Структура Офиса президента будет такой:
- руководитель Офиса президента Украины;
- первый заместитель руководителя Офиса президента;
- заместители руководителя Офиса президента;
- руководитель аппарата Офиса президента;
- первый помощник президента;
- помощники президента;
- советники президента;
- пресс-секретарь президента;
- уполномоченные президента;
- представители президента;
- кабинет президента;
- кабинет руководителя Офиса президента;
- директорат по вопросам правовой политики;
- директорат по вопросам внешней политики,
- директорат по вопросам национальной безопасности и обороны;
- директорат по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности;
- директорат по вопросам региональной политики и децентрализации;
- директорат по вопросам экономической политики;
- директорат по вопросам внутренней и гуманитарной политики;
- директорат по вопросам информационной политики;
- департамент документального обеспечения;
- департамент по вопросам государственного протокола и церемониала;
- департамент по вопросам гражданства, помилования, государственных наград;
- департамент по вопросам обращений граждан;
- департамент доступа к публичной информации;
- департамент управления персоналом;
- департамент информационных технологий;
- департамент обеспечения связей с Верховной Радой и Кабинетом министров;
- департамент обеспечения деятельности уполномоченных, представителей и работы Офиса президента;
- режимно-секретный департамент.
Первый помощник президента, помощник президента, советники президента назначаются и увольняются президентом, который непосредственно координирует их деятельность.
Штатное расписание Офиса президента утверждает руководитель аппарата Офиса президента.
Руководитель Офиса президента должен в двухнедельный срок представить проект положения об Офисе президента Украины.
Также он должен внести предложения об условиях оплаты труда работников Офиса президента, перечне должностей государственной службы, патронатной службы и должностей работников, выполняющих функции по обслуживанию, а также установлению категорий должностей государственной службы в аппарате Офиса президента.
Комиссию по реорганизации АП в ОП, возглавит заместитель руководителя аппарата Администрации президента – руководитель Главного департамента документального обеспечения Игорь Стасенко. Он должен утвердить состав комиссии по реорганизации и обеспечить ее мероприятия.
"Работникам Администрации президента продолжать выполнять возложенные на них должностные обязанности до прекращения в установленном порядке трудовых отношений с ними", – говорится в указе.
Финансовое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Офиса президента будет осуществлять Государственное управление делами. Условия оплаты труда работников ОП определит Кабинет министров.
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Напомним:
- В 2005 году третий президент Украины Виктор Ющенко превратил Администрацию президента в Секретариат президента. Его сначала возглавил Александр Зинченко.
- В 2010 году Виктор Янукович первым же указом ликвидировал Секретариат президента и создал Администрацию президента, во главе которой поставил Сергея Левочкина.
- В 2019 году шестой президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет переезда своей команды с Банковой, а в здании АП есть идея обустроить художественный музей.
- 19 июня Зеленский также пообещал сократить число работников президентской администрации.
- В здании Администрации президента на Банковой есть бассейн и сауна, а также спортзал.