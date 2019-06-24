Саакашвили связывает свой недопуск на выборы с Порошенко

Экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили связывает недопуск кандидатов от его партии на выборы в Верховную Раду с пятым президентом Петром Порошенко.

Об этом он написал в Facebook, реагируя на отказ ЦИК в регистрации кандидатов от партии "Рух новых сил".

"Серьезно? Сначала нас долго не пропускал банк (Нацбанк – ред.), руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенный им же ЦИК", - написал Саакашвили.

Позже он выложил видео с аэропорта, где заявил, что у них "есть лучшие юристы, которые будут разруливать эту ситуацию".

"Не хотят твари изменений, но придется им на это пойти", - сказал лидер РНС.

Он отметил, что не собирается сидеть, сложа руки, поэтому летит в Одессу, где будет встречаться с избирателями.

"Все равно мы прорвемся, пойдем с нашим списком на выборы, и все равно будем побеждать, потому что стране нужны изменения. Все получится у нас", - подытожил Саакашвили.

Напомним: