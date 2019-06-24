Саакашвили связывает свой недопуск на выборы с Порошенко

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Понедельник, 24 июня 2019, 08:44

Экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили связывает недопуск кандидатов от его партии на выборы в Верховную Раду с пятым президентом Петром Порошенко.

Об этом он написал в Facebook, реагируя на отказ ЦИК в регистрации кандидатов от партии "Рух новых сил".

"Серьезно? Сначала нас долго не пропускал банк (Нацбанк – ред.), руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенный им же ЦИК", - написал Саакашвили.

Напомним:

  • Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.
  • Экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили отсутствовал в Украине с февраля 2018 года, когда он был выдворен из страны в период президентства Петра Порошенко с запретом въезда до февраля 2021 года.
  • 28 мая новый президент Владимир Зеленский внес изменения в указ Порошенко и вернул гражданство Саакашвили.
  • 21 июня Печерский райсуд признал факт непрерывного проживания Саакашвили в Украине в течение 5 лет, что позволило ему баллотироваться в народные депутаты на досрочных парламентских выборах.
  • "Рух новых сил" идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно, партия представила первую десятку кандидатов своего списка, который возглавил Саакашвили.
  • Саакашвили заявлял, что пойдет в суд, если ЦИК не станет регистрировать его кандидатом в депутаты на внеочередных выборах.
  • 23 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Михеила Саакашвили "Рух новых сил".

Украинская правда

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Темы: Саакашвили виборы


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