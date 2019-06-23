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Кандидатов от партии Саакашвили не пустили на выборы

Воскресенье, 23 июня 2019, 21:44
Кандидатов от партии Саакашвили не пустили на выборы

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Михеила Саакашвили "Рух новых сил".

Соответствующее решение ЦИК приняла на очередном заседании 23 июня.

"Рассмотрев соответствующие документы, ЦИК отказала в регистрации кандидатов, включенных в избирательный список "Рух новых сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе и кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам", - говорится в сообщении.

В Центризбиркоме пояснили, что внеочередные выборы были назначены указом президента от 21 мая.

"Следовательно, рассмотрение 8 мая на заседании политсовета партии "РНС" вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено", - заявили в ЦИК.

По данным комиссии, внеочередной съезд "РНС", который был созван 10 июня и на котором был утвержден избирательный список кандидатов "состоялись в нарушение требований устава этой партии".

В ЦИК заявили, что копию решения ЦИК и копию протокола заседания совета партии "РНС" от 8 мая и протокола внеочередного съезда "РНС" от 10 июня отправят Нацполиции "для осуществления проверки и в случае необходимости - принятия предусмотренных законодательством мер реагирования".

Напомним,

  • Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.
  • Полный список зарегистрированных кандидатов в нардепы ЦИК объявит 25 июня.
  • Экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили отсутствовал в Украине с февраля 2018 года, когда он был выдворен из Украины в период президентства Петра Порошенко с запретом въезда до февраля 2021 года, до мая 2019 года, когда победу на президентских выборах одержал Владимир Зеленский.
  • 28 мая 2019 г. Зеленский внес изменения в указ Порошенко и вернул гражданство Саакашвили.
  • 21 июня 2019 г. Печерский райсуд признал факт непрерывного проживания Саакашвили в Украине в течение 5 лет, что позволило ему баллотироваться в народные депутаты на досрочных парламентских выборах.
  • "Рух новых сил" идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно, партия представила первую десятку кандидатов своего списка, который возглавил Саакашвили.
  • Саакашвили заявлял, что пойдет в суд, если ЦИК не станет регистрировать его кандидатом в депутаты на внеочередных выборах. 

Украинская правда
Темы: виборыСаакашвилиВерховная РадаЦИК
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