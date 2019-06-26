Болезни узника Кремля Панова ошеломили его адвоката – Денисова
Адвокат удерживаемого в российской колонии украинца Евгения Панова был потрясен, когда увидел ужасное состояние здоровья своего подзащитного.
Об этом сообщает в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.
"Ко мне обратился брат украинского политзаключенного Евгения Панова, который удерживается в российской колонии №6 Омска. Он сообщил, что адвокат, который побывал у Евгения 20 июня, ошеломлен состоянием здоровья своего подзащитного. Евгений жалуется на ухудшение зрения, постоянную головную боль, проблемы с зубами. Медицинская помощь вовремя не предоставляется", - рассказывает она.
По словам Денисовой, питается Евгений с промежутками в 15 часов, и длительное пребывание в состоянии голода создает дополнительные риски для его здоровья.
"Евгений оказался еще и в информационной изоляции - ему запрещено получать периодику", - сообщает омбудсмен.
Она говорит, что безотлагательно обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием обеспечить соблюдение прав украинского гражданина, а также содействовать в предоставлении ему надлежащей медицинской помощи офтальмолога, окулиста, невролога и стоматолога.
"Держу ситуацию на контроле", - уверяет Денисова.
Напомним:
- 25 октября Верховный суд России признал законным приговор гражданину Украины Евгению Панову, осужденному к восьми годам колонии строгого режима якобы за подготовку диверсий в оккупированном Крыму.
- ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в аннексированном Крыму группы "украинских диверсантов".
- Российские спецслужбы утверждают, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.
- Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их "провокацией" российских спецслужб.
- В начале 2019 года Панова перевезли в колонию Омска, известную своими пытками.