Хвороби бранця Кремля Панова приголомшили його адвоката – Денісова

Адвокат утримуваного в російській колонії українця Євгена Панова був приголомшений, коли побачив жахливий стан здоров'я свого підзахисного.

Про це повідомляє у Facebook омбудсмен Людмила Денісова.

"До мене звернувся брат українського політв’язня Євгена Панова, який утримується в російській колонії №6 Омська. Він повідомив, що адвокат, який побував у Євгена 20 червня, приголомшений станом здоров’я свого підзахисного. Євген скаржиться на погіршення зору, постійний головний біль, проблеми із зубами. Медична допомога вчасно не надається", - розповідає вона.

За словами Денісової, харчується Євген з проміжками у 15 годин, і тривале перебування в стані голоду створює додаткові ризики для здоров’я.

"Євген опинився ще й в інформаційній ізоляції - йому заборонено отримувати періодику", - повідомляє омбудсмен.

Вона каже, що невідкладно звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити дотримання прав українського громадянина, а також посприяти в наданні йому належної медичної допомоги офтальмолога, окуліста, невролога та стоматолога.

"Тримаю ситуацію на контролі", - запевняє Денісова.

Євген Панов Фото: crimeahrg.org

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