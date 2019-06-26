Хвороби бранця Кремля Панова приголомшили його адвоката – Денісова
Адвокат утримуваного в російській колонії українця Євгена Панова був приголомшений, коли побачив жахливий стан здоров'я свого підзахисного.
Про це повідомляє у Facebook омбудсмен Людмила Денісова.
"До мене звернувся брат українського політв’язня Євгена Панова, який утримується в російській колонії №6 Омська. Він повідомив, що адвокат, який побував у Євгена 20 червня, приголомшений станом здоров’я свого підзахисного. Євген скаржиться на погіршення зору, постійний головний біль, проблеми із зубами. Медична допомога вчасно не надається", - розповідає вона.
За словами Денісової, харчується Євген з проміжками у 15 годин, і тривале перебування в стані голоду створює додаткові ризики для здоров’я.
"Євген опинився ще й в інформаційній ізоляції - йому заборонено отримувати періодику", - повідомляє омбудсмен.
Вона каже, що невідкладно звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити дотримання прав українського громадянина, а також посприяти в наданні йому належної медичної допомоги офтальмолога, окуліста, невролога та стоматолога.
"Тримаю ситуацію на контролі", - запевняє Денісова.
Нагадаємо:
- 25 жовтня Верховний суд Росії визнав законним вирок Панову, засудженому до восьми років колонії суворого режиму нібито за підготовку диверсій в окупованому Криму.
- ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в анексованому Криму групи "українських диверсантів", які нібито готували теракти на півострові.
- Російські спецслужби стверджують, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами "групи диверсантів", яка нібито планувала вчинити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.
- Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх "провокацією" російських спецслужб.
- На початка 2019 року Панова перевезли в колонію Омська, відому своїми тортурами.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua