Хвороби бранця Кремля Панова приголомшили його адвоката – Денісова

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Середа, 26 червня 2019, 18:15

Адвокат утримуваного в російській колонії українця Євгена Панова був приголомшений, коли побачив жахливий стан здоров'я свого підзахисного.

Про це повідомляє у Facebook омбудсмен Людмила Денісова.

"До мене звернувся брат українського політв’язня Євгена Панова, який утримується в російській колонії №6 Омська. Він повідомив, що адвокат, який побував у Євгена 20 червня, приголомшений станом здоров’я свого підзахисного. Євген скаржиться на погіршення зору, постійний головний біль, проблеми із зубами. Медична допомога вчасно не надається", - розповідає вона.

За словами Денісової, харчується Євген з проміжками у 15 годин, і тривале перебування в стані голоду створює додаткові ризики для здоров’я.

"Євген опинився ще й в інформаційній ізоляції - йому заборонено отримувати періодику", - повідомляє омбудсмен.

Вона каже, що невідкладно звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити дотримання прав українського громадянина, а також посприяти в наданні йому належної медичної допомоги офтальмолога, окуліста, невролога та стоматолога.

"Тримаю ситуацію на контролі", - запевняє Денісова.

Євген Панов
Євген Панов
Фото: crimeahrg.org

Нагадаємо:

  • 25 жовтня Верховний суд Росії визнав законним вирок Панову, засудженому до восьми років колонії суворого режиму нібито за підготовку диверсій в окупованому Криму.
  • ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в анексованому Криму групи "українських диверсантів", які нібито готували теракти на півострові.
  • Російські спецслужби стверджують, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами "групи диверсантів", яка нібито планувала вчинити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.
  • Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх "провокацією" російських спецслужб.
  • На початка 2019 року Панова перевезли в колонію Омська, відому своїми тортурами.

Українська правда

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Теми: Крим політв'язні омбудсмен Росія


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