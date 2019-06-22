Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Балух заявил, что в колонии его жизни может угрожать опасность

Суббота, 22 июня 2019, 16:54

В российской колонии, где удерживают политзаключенного украинца Владимира Балуха, могут готовить "серьезные провокации" и создать условия, в которых его жизни и здоровью будет угрожать опасность. 

Об этом своему адвокату Ольге Динзе заявил сам Балух,  сообщает "Крымская правозащитная группа".

По словам Динзе, которая посетила подзащитного в колонии № 4 г.Торжок (РФ) 21 июня, Балуха снова отправили в ШИЗО на 15 суток за незначительное нарушение, которое было спровоцировано сотрудниками колонии. 

В штрафном изоляторе Балух будет находиться до 2 июля.

"Украинец считает, что против него могут готовить более серьезные провокации и создать условия, в которых его жизни и здоровью будет угрожать опасность. Он знает о различных слухах, которые распространяют о нем, чтобы агрессивно настроить других заключенных против него", - отметила адвокат. 

Как заявила руководитель Crimean Human Rights Group Ольга Скрипник, в колонии пытаются сделать все, чтобы лишить возможности условно-досрочного освобождения.

"Его уже неоднократно привлекли к ответственности по незначительным нарушениям, но применили к нему самые жесткие взыскания в виде содержания в ШИЗО. Мы считаем, что это сделано для ограничения прав и еще большего ухудшения его положения в колонии. Сейчас он уже отмечен администрацией колонии как злостный нарушитель внутреннего распорядка. Это значит, что администрация колонии будет использовать это с целью лишить Балуха условно-досрочного освобождения. Более того, как "злостного нарушителя" его могут перевести в место лишения свободы более строгого режима, чем сейчас", - отметила Скрипник.

Напомним: 

  • ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
  • Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.
  • В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел приговор осужденному к 5 годам колонии Балуху и сократил срок приговора на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
  • Балух более чем на 200 дней объявил голодовку, протестуя против приговора.
  • 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
  • В настоящее время Балух находится в исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области РФ. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: политзаключенныеБалухСИЗОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
политзаключенные
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет
Политзаключенных из Симферополя переводят в секретное СИЗО в Чонгаре на границе с Крымом
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: