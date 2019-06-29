Трамп сделал тему украинских моряков одной из приоритетных – Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что тема украинских моряков поднималась президентом США Дональдом Трампом в ходе общения на "G-20" как одна из приоритетных.
Об этом он заявил в субботу по итогам саммита G20, сообщает "Интерфакс".
"Эта тема поднималась – я не помню, на обеде или в ходе нашей встречи. Но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на "двадцатке", - сказал Путин.
"Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать", - добавил он.
В то же время, по словам Путина, "главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании на Украине, чтобы эти процессы не были связаны с внутриполитической украинской тематикой".
Напомним:
- Ранее сообщалось, что во время встречи Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке обсуждалась, в частности, тема Украины.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин "дал разъяснения" Трампу относительно захваченных украинских моряков во время встречи в пятницу.
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
- Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово".
- Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков.
- 25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ.
- 28 июня следственное управление ФСБ РФ предъявило восьми военнопленным украинским морякам обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой".
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