Трамп сделал тему украинских моряков одной из приоритетных – Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что тема украинских моряков поднималась президентом США Дональдом Трампом в ходе общения на "G-20" как одна из приоритетных.

Об этом он заявил в субботу по итогам саммита G20, сообщает "Интерфакс".

"Эта тема поднималась – я не помню, на обеде или в ходе нашей встречи. Но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на "двадцатке", - сказал Путин.

"Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать", - добавил он.

В то же время, по словам Путина, "главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании на Украине, чтобы эти процессы не были связаны с внутриполитической украинской тематикой".

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