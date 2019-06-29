Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп сделал тему украинских моряков одной из приоритетных – Путин

Суббота, 29 июня 2019, 10:38
Трамп сделал тему украинских моряков одной из приоритетных – Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что тема украинских моряков поднималась президентом США Дональдом Трампом в ходе общения на "G-20" как одна из приоритетных.

Об этом он заявил в субботу по итогам саммита G20, сообщает "Интерфакс".

"Эта тема поднималась – я не помню, на обеде или в ходе нашей встречи. Но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на "двадцатке", - сказал Путин.

"Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать", - добавил он.

В то же время, по словам Путина, "главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании на Украине, чтобы эти процессы не были связаны с внутриполитической украинской тематикой".

Вместе с тем, Путин заявил, что вопрос украинских моряков не связан с участием России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Читайте также: "Моряки "в обмен" на ПАСЕ: что скрывается за публичным конфликтом Зеленского и Климкина"

"Причем здесь ПАСЕ и украинские моряки?", - сказал Путин, отвечая на вопрос, правда ли, что условием возвращения РФ в ПАСЕ было освобождение украинских моряков.

По словам президента РФ, вопрос украинских моряков будет решен "спокойно в рабочем режиме".

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что во время встречи Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке обсуждалась, в частности, тема Украины.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин "дал разъяснения" Трампу относительно захваченных украинских моряков во время встречи в пятницу.
  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков. 
  • 25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ. 
  • 28 июня следственное управление ФСБ РФ предъявило восьми военнопленным украинским морякам обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой". 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинТрампморяки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Путин
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Экс-директор ЦРУ призвал усилить давление на Россию: Путин в очень-очень сложной ситуации
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: