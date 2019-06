В Тбилиси устроили "Марш свободы" за отставку главы МВД

В Тбилиси на проспекте Руставели проходит "Марш свободы", основным требованием участников является отставка министра внутренних дел Георгия Гахария.

Как сообщает "Грузия.Online", марш под лозунгом "Уходи!" прошел от площади Республики до площади Свободы, демонстранты собрались перед парламентом Грузии.

"Десятый день нашего протеста объявляем открытым! Два требования мирного гражданского общества, действующего в рамках закона и Конституции, удовлетворены, осталось одно – "Гахария, уходи!", - заявил один из спикеров на акции перед парламентом, обращаясь к участникам "Марша свободы".

Tenth day in a row. Thousand Citizens of #Georgia demanded again resignation of minister of internal affairs and proclaimed unwavering support of Georgia's integration of the #EU and condemned Russian occupation of 20% of Georgia's lands. #TbilisiProtests #Tbilisi pic.twitter.com/davOVSlBlS