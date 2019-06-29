В Тбилиси устроили "Марш свободы" за отставку главы МВД

В Тбилиси на проспекте Руставели проходит "Марш свободы", основным требованием участников является отставка министра внутренних дел Георгия Гахария.

Как сообщает "Грузия.Online", марш под лозунгом "Уходи!" прошел от площади Республики до площади Свободы, демонстранты собрались перед парламентом Грузии.

"Десятый день нашего протеста объявляем открытым! Два требования мирного гражданского общества, действующего в рамках закона и Конституции, удовлетворены, осталось одно – "Гахария, уходи!", - заявил один из спикеров на акции перед парламентом, обращаясь к участникам "Марша свободы".

Tenth day in a row. Thousand Citizens of #Georgia demanded again resignation of minister of internal affairs and proclaimed unwavering support of Georgia's integration of the #EU and condemned Russian occupation of 20% of Georgia's lands. #TbilisiProtests #Tbilisi pic.twitter.com/davOVSlBlS — Giorgi Koberidze (@GiorgiKob) 29 червня 2019 р.

В шествии участвуют лидеры "Единого национального движения" и "Европейской Грузии" и их сторонники, также среди участников - одна из лидеров "Национального движения", супруга экс-президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили Сандра Рулофс.

По ее словам, ответственность за разгон демонстрантов 20 июня должно взять правительство целиком.

"Правительство уже не имеет никакого доверия и должно уйти в отставку. Как можно быстрее должны быть проведены досрочные выборы ... Режим Иванишвили должен закончиться. Разумеется, все это от начала до конца их ответственность – какое оружие использовали, чем стреляли в людей, сколько человек стали инвалидами, сколько ослепли и все это против мирных демонстрантов, без предупреждения", - заявила Рулофс.

Вместе с тем 29 июня директор Центра координации чрезвычайных ситуаций и оказания неотложной помощи Минздрава Грузии Автандил Талаквадзе заявил, что в больницах Тбилиси остаются 6 человек, пострадавших при разгоне акции протеста на проспекте Руставели 20 июня.

По его словам, состояние одного из пациентов тяжелое, десятый день он подключен к аппарату искусственного дыхания. Талаквадзе также сообщил, что несколько пострадавших, в том числе двое полицейских, отправлены на лечение за границу.