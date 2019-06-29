У Тбілісі влаштували "Марш свободи" за відставку глави МВС

У Тбілісі на проспекті Руставелі проходить "Марш свободи", основною вимогою учасників є відставка міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія.

Як повідомляє "Грузія.Online", марш під гаслом "Йди!" пройшов від площі Республіки до площі Свободи, демонстранти зібралися перед парламентом Грузії.

"Десятий день нашого протесту оголошуємо відкритим! Два вимоги мирного громадянського суспільства, що діє в рамках закону і Конституції, задоволені, залишилося одне - "Гахарія, йди!", - заявив один зі спікерів на акції перед парламентом, звертаючись до учасників "Маршу свободи" .

Tenth day in a row. Thousand Citizens of #Georgia demanded again resignation of minister of internal affairs and proclaimed unwavering support of Georgia's integration of the #EU and condemned Russian occupation of 20% of Georgia's lands. #TbilisiProtests #Tbilisi pic.twitter.com/davOVSlBlS — Giorgi Koberidze (@GiorgiKob) 29 червня 2019 р.

У ході беруть участь лідери "Єдиного національного руху" і "Європейської Грузії" та їх прихильники, також серед учасників - одна з лідерів "Національного руху", дружина екс-президента Грузії і екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі Сандра Рулофс.

За її словами, відповідальність за розгін демонстрантів 20 червня цілком має взяти уряд цілком.

"Уряд вже не має ніякого довіри і має піти у відставку. Якнайшвидше мають бути проведені дострокові вибори ... Режим Іванішвілі має завершитися. Зрозуміло, все це від початку до кінця їх відповідальність - яку зброю використовували, чим стріляли у людей, скільки людей стали інвалідами, скільки осліпли і все це проти мирних демонстрантів, без попередження", - заявила Рулофс.

Разом з тим 29 червня директор Центру координації надзвичайних ситуацій та надання невідкладної допомоги МОЗ Грузії Автанділ Талаквадзе заявив, що у лікарнях Тбілісі залишаються 6 осіб, які постраждали під час розгону акції протесту на проспекті Руставелі 20 червня.

За його словами, стан одного з пацієнтів важке, десятий день він підключений до апарату штучного дихання. Талаквадзе також повідомив, що кілька потерпілих, в тому числі двоє поліцейських, відправлені на лікування за кордон.

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