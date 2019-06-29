Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Тбілісі влаштували "Марш свободи" за відставку глави МВС

Субота, 29 червня 2019, 21:17

У Тбілісі на проспекті Руставелі проходить "Марш свободи", основною вимогою учасників є відставка міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія.

Як повідомляє "Грузія.Online", марш під гаслом "Йди!" пройшов від площі Республіки до площі Свободи, демонстранти зібралися перед парламентом Грузії.

"Десятий день нашого протесту оголошуємо відкритим! Два вимоги мирного громадянського суспільства, що діє в рамках закону і Конституції, задоволені, залишилося одне - "Гахарія, йди!", - заявив один зі спікерів на акції перед парламентом, звертаючись до учасників "Маршу свободи" .

У ході беруть участь лідери "Єдиного національного руху" і "Європейської Грузії" та їх прихильники, також серед учасників - одна з лідерів "Національного руху", дружина екс-президента Грузії і екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі Сандра Рулофс.

За її словами, відповідальність за розгін демонстрантів 20 червня цілком має взяти уряд цілком.

"Уряд вже не має ніякого довіри і має піти у відставку. Якнайшвидше мають бути проведені дострокові вибори ... Режим Іванішвілі має завершитися. Зрозуміло, все це від початку до кінця їх відповідальність - яку зброю використовували, чим стріляли у людей, скільки людей стали інвалідами, скільки осліпли і все це проти мирних демонстрантів, без попередження", - заявила Рулофс.

Разом з тим 29 червня директор Центру координації надзвичайних ситуацій та надання невідкладної допомоги МОЗ Грузії Автанділ Талаквадзе заявив, що у лікарнях Тбілісі залишаються 6 осіб, які постраждали під час розгону акції протесту на проспекті Руставелі 20 червня.

За його словами, стан одного з пацієнтів важке, десятий день він підключений до апарату штучного дихання. Талаквадзе також повідомив, що кілька потерпілих, в тому числі двоє поліцейських, відправлені на лікування за кордон.

Нагадаємо, 

  • 20 червня у Тбілісі розпочалися масові протести через скандал із російськими депутатами.  Один з росіян - депутат, що підтримує російську агресію - опинився у кріслі спікера парламенту Грузії. 
  • Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби а згодом спробувала взяти штурмом парламент.
  • Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, згодом учасники протестів повернулися. 
  • Під час розгону акції протесту, який тривав усю ніч, відбулися сутички, поліція застосувала гумові кулі та затримала кількох протестувальників. 
  • Під час сутичок постраждали 240 людей, понад 30 журналістів, понад 100 осіб перебували у лікарнях.
  • Станом на 22 червня у клініках Тбілісі залишалися 52 пацієнта, які постраждали під час акції протесту. 
  • У п’ятницю спікер парламенту Грузії подав у відставку, однак увечері протести під парламентом поновилися
  • 24 червня в МВС Грузії заявили про початок розслідування дій своїх співробітників під час зіткнення з протестувальниками під парламентом Грузії та відсторонення 10 осіб за розгін мітингувальників. У діях двох поліцейських виявили ознаки вчинення кримінального правопорушення. Матеріали на них будуть спрямовані до Генпрокуратури. 

Теми: Грузіямітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
Грузія
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
Шлях Грузії до НАТО лежить через ПДЧ – декларація саміту
Посол США при НАТО не бачить змін у ставленні Альянсу до Грузії
Останні новини
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
Усі новини...
Реклама: