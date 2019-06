У Тбілісі влаштували "Марш свободи" за відставку глави МВС

У Тбілісі на проспекті Руставелі проходить "Марш свободи", основною вимогою учасників є відставка міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія.

Як повідомляє "Грузія.Online", марш під гаслом "Йди!" пройшов від площі Республіки до площі Свободи, демонстранти зібралися перед парламентом Грузії.

"Десятий день нашого протесту оголошуємо відкритим! Два вимоги мирного громадянського суспільства, що діє в рамках закону і Конституції, задоволені, залишилося одне - "Гахарія, йди!", - заявив один зі спікерів на акції перед парламентом, звертаючись до учасників "Маршу свободи" .

Tenth day in a row. Thousand Citizens of #Georgia demanded again resignation of minister of internal affairs and proclaimed unwavering support of Georgia's integration of the #EU and condemned Russian occupation of 20% of Georgia's lands. #TbilisiProtests #Tbilisi pic.twitter.com/davOVSlBlS