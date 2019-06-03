Ранение ребенка патрульными: Состояние мальчика крайне тяжелое — врач

Главный врач Киевского городского центра детской нейрохирургии Александр Гончарук заявил, что состояние 5-летнего мальчика, которого в Переяслав-Хмельницком ранили правоохранители, крайне тяжелое, медики пока не дают никаких прогнозов.

Об этом он рассказал во время брифинга в понедельник, передает "Укринформ".

"Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, на аппарате искусственного дыхания. Функции сердечно-сосудистой системы поддерживаются с помощью медикаментов", - сказал врач.

Он подчеркнул, что травма - крайне тяжелая, с повреждением одного из полушарий мозга.

"Согласно медицинским протоколам и стандартам НАТО, у ребенка - боевая травма. Выполнено повторное оперативное вмешательство: удалена гематома, часть черепа. Эта травма является такой, на которую реагируют все органы, также подключается полиорганная недостаточность (она очень тяжело переносится)", - рассказал Гончарук.

По его словам, пуля, которой был ранен ребенка, остается в мозге, доставать ее, по мнению нейрохирургов, нецелесообразно.

Он добавил, что сейчас самое главное - спасти жизнь ребенку.

"Тяжесть травмы такова, что делать прогнозы глупо. Мы максимально используем все, чтобы спасти жизнь ребенку. Мы сделали максимальный объем оперативного вмешательства, сейчас задача - стабилизировать состояние", - отметил врач.

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