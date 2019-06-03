Из-за смерти мальчика в Переяслав-Хмельницком отстранили руководителей полиции

Из-за убийства мальчика полицейскими руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Сейчас решается вопрос о дальнейшем пребывании этих руководителей в рядах полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые в смертельном ранении 5-летнего Кирилла патрульные задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

"Полиция приложила максимальные усилия в сборе доказательств для следователей, несмотря на то, что сами подозреваемые лица - не способствуют следствию", - рассказывают в департаменте.

Начальник Нацполиции Сергей Князев заверил, что его орган "будет максимально способствовать расследованию этой трагедии" и он лично "рассчитывает на жесткое наказание для виновных".

Напомним: