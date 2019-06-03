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Из-за смерти мальчика в Переяслав-Хмельницком отстранили руководителей полиции

Понедельник, 3 июня 2019, 23:11
Из-за смерти мальчика в Переяслав-Хмельницком отстранили руководителей полиции

Из-за убийства мальчика полицейскими руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Сейчас решается вопрос о дальнейшем пребывании этих руководителей в рядах полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые в смертельном ранении 5-летнего Кирилла патрульные задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

"Полиция приложила максимальные усилия в сборе доказательств для следователей, несмотря на то, что сами подозреваемые лица - не способствуют следствию", - рассказывают в департаменте.

Начальник Нацполиции Сергей Князев заверил, что его орган "будет максимально способствовать расследованию этой трагедии" и он лично "рассчитывает на жесткое наказание для виновных".

Напомним:

  • 1 июня ГБР сообщило, что его следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отделения полиции в Киевской области 5-летнему мальчику.
  • Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.
  • Двум работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого , которые попали в ребенка из огнестрельного оружия, сообщено о подозрении.
  • 3 июня под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые застрелили мальчика.

Украинская правда

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Темы: полициядетиубийство
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