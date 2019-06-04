УИНП ответил Зеленскому: памятник Жукову должен был быть снесен, правовой коллизии нет
Памятники Георгию Жукову являются символикой коммунистического режима и к определенным законом исключениям не относятся. Снесенный в Харькове памятник должен был быть демонтирован.
Отсутствие юридической коллизии с демонтажем пояснил юрист Украинского института национальной памяти (УИНП) Сергей Рябенко, сообщает пресс-служба УИНП.
"Здесь нет никакой коллизии. Упомянутые пресс-секретарем президента исключения нельзя применить к данной ситуации. Согласно Закону о декоммунизации (пп. "ґ" п. 4 ч. 1 ст. 1) символикой коммунистического режима является в том числе памятники лицам, которые занимали руководящие должности. Жуков был первым заместителем наркома обороны СССР в 1942-44 годах и министром обороны СССР в 1955-57 годах, а следовательно занимал руководящие должности в высших органах власти СССР. Поэтому его памятник является символикой коммунистического тоталитарного режима", - рассказал он.
"Закон (п.6 ст. 7) требует демонтировать такие объекты. А исключение касательно деятелей науки и культуры, очевидно, к Жукову не имеет никакого отношения", - подчеркнул Рябенко.
Он также напомнил, что вернуть проспекту генерала Григоренко в Харькове старое название тоже невозможно.
"Механизма "вернуть"название Жукова нет. Назвать заново - запрещено законом. Эта инициатива противоречит части шестой статьи 3 Закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий". Исключения этой части не касаются объектов топонимики", пояснил юрист УИНП.
Напомним:
- Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявила, что текущая ситуация в Харькове является "примером непродуманной гуманитарной политики, которая длилась последние несколько лет".
- По ее словам, в законе о декоммунизации есть правовая коллизия: он предусматривает снос памятников советским деятелям, но одновременно там есть пункты, согласно которым исключениями являются деятели, способствовавшие деоккупации Украины от нацистов.
- Она сообщила, что президент считает, что "решения подобных коллизий в рамках закона является делом исключительно территориальной общины города". У Зеленского считают сложившуюся ситуацию, свидетельством "настоятельной необходимости введения процедур народовластия и нового качества диалога между властью и обществом".
- Харьковская милиция открыла два уголовных производства в связи со сносом в Харькове памятника маршалу СССР Георгию Жукову 2 июня.
- В воскресенье около Дворца спорта в Харькове, где проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам", состоялась акция протеста. Затем участники акции снесли памятник Жукову.
- Мэр Харькова Геннадий Кернес заверил, что памятник Жукову с его помощью и фонда партии экс-регионала Виталия Хомутынника "Видродження" будет восстановлен как можно быстрее.
- 9 мая Кернес призвал горожан поддержать петицию об обратном переименовании проспекта имени Петра Григоренко в проспект имени маршала Жукова.
- Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что нарушение закона о декоммунизации представителем власти наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
- Президент Владимир Зеленский призвал власти Харькова урегулировать правовую коллизию, которая касается памятника маршалу СССР Георгию Жукову.