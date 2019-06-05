Одна пятая украинцев хотят, чтобы русский язык был государственным

Две трети украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком в Украине, но одна пятая – что и российскому следует дать статус государственного.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного с 29 мая по 3 июня.

Так, 66% опрошенных – за то, чтобы украинский язык был единственным государственным языком.

21% выступают за предоставление русскому языку государственного статуса.

Еще 11% – за его официальный статус в отдельных регионах.

2% затруднились ответить на этот вопрос.

Больше всего тех, кто выступает за русский язык как государственный, – среди жителей востока, тех, кто общается на нем постоянно, а также избирателей партии "Опозиційна платформа – за життя".

Социологи опросили в последние 10 дней 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проведя формализованные интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,2%.

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Напомним: