Одна пятая украинцев хотят, чтобы русский язык был государственным

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Среда, 5 июня 2019, 13:50

Две трети украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком в Украине, но одна пятая – что и российскому следует дать статус государственного.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного с 29 мая по 3 июня.

Так, 66% опрошенных – за то, чтобы украинский язык был единственным государственным языком.

21% выступают за предоставление русскому языку государственного статуса.

Еще 11% – за его официальный статус в отдельных регионах.

2% затруднились ответить на этот вопрос.

 

Больше всего тех, кто выступает за русский язык как государственный, – среди жителей востока, тех, кто общается на нем постоянно, а также избирателей партии "Опозиційна платформа – за життя".

 

Социологи опросили в последние 10 дней 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проведя формализованные интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,2%.

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Напомним:

  • 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому украинский язык является обязательным для государственной и общественной сфер, в частности для чиновников, людей, предоставляющих услуги, образование, рекламу и тому подобное. На частную сферу требования к  языку не распространяются.
  • Языковой закон подписал еще предыдущий президент Петр Порошенко.15 мая.
  • 16 мая закон о языке опубликовали в газете "Голос Украины".
  • Согласно заключительным положениям, он вступает в силу через 2 месяца со дня его опубликования, кроме ряда статей, которым определены другие сроки. То есть закон заработает 16 июля.
  • Требования к уровню владения государственным языком чиновниками не распространяется на лиц, которые уже занимают должности на время вступления в силу закона.
  • Команда президента Владимира Зеленского, который до выборов был преимущественно русскоязычным, заявляла, что языковой закон нужно отменить, а языковые квоты для радио и телевидения – пересмотреть.

Алена Рощенко, УП

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Темы: язык социология опрос


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