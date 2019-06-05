Одна пятая украинцев хотят, чтобы русский язык был государственным
Две трети украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком в Украине, но одна пятая – что и российскому следует дать статус государственного.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного с 29 мая по 3 июня.
Так, 66% опрошенных – за то, чтобы украинский язык был единственным государственным языком.
21% выступают за предоставление русскому языку государственного статуса.
Еще 11% – за его официальный статус в отдельных регионах.
2% затруднились ответить на этот вопрос.
Больше всего тех, кто выступает за русский язык как государственный, – среди жителей востока, тех, кто общается на нем постоянно, а также избирателей партии "Опозиційна платформа – за життя".
Социологи опросили в последние 10 дней 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проведя формализованные интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,2%.
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Напомним:
- 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому украинский язык является обязательным для государственной и общественной сфер, в частности для чиновников, людей, предоставляющих услуги, образование, рекламу и тому подобное. На частную сферу требования к языку не распространяются.
- Языковой закон подписал еще предыдущий президент Петр Порошенко.15 мая.
- 16 мая закон о языке опубликовали в газете "Голос Украины".
- Согласно заключительным положениям, он вступает в силу через 2 месяца со дня его опубликования, кроме ряда статей, которым определены другие сроки. То есть закон заработает 16 июля.
- Требования к уровню владения государственным языком чиновниками не распространяется на лиц, которые уже занимают должности на время вступления в силу закона.
- Команда президента Владимира Зеленского, который до выборов был преимущественно русскоязычным, заявляла, что языковой закон нужно отменить, а языковые квоты для радио и телевидения – пересмотреть.