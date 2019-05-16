Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"

Закон о языке опубликовали в газете "Голос Украины" 16 мая.

Об этом на заседании Верховной Рады сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

"Вчера президент подписал закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, а в сегодняшнем номере газеты "Голос Украины" был опубликован текст закона, что делает необратимым вступление его в силу. Закон опубликован", - сказал он.

Парубий назвал символичным то, что закон о языке приняли в Чистый четверг, а опубликован он в День вышиванки.

"Вышивка объединяет нас. Мы все разные, но в этом разнообразии мы едины. Едины – значит сильные! Приветствую всех украинцев во всем мире!", - сказал спикер ВР.

Парубий также попросил раздать всем желающим депутатам "исторический" экземпляр "Голоса Украины".

С полным текстом закона можно ознакомиться на сайте "Голоса Украины".

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

Напомним: