Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
Закон о языке опубликовали в газете "Голос Украины" 16 мая.
Об этом на заседании Верховной Рады сообщил спикер парламента Андрей Парубий.
"Вчера президент подписал закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, а в сегодняшнем номере газеты "Голос Украины" был опубликован текст закона, что делает необратимым вступление его в силу. Закон опубликован", - сказал он.
Парубий назвал символичным то, что закон о языке приняли в Чистый четверг, а опубликован он в День вышиванки.
"Вышивка объединяет нас. Мы все разные, но в этом разнообразии мы едины. Едины – значит сильные! Приветствую всех украинцев во всем мире!", - сказал спикер ВР.
Парубий также попросил раздать всем желающим депутатам "исторический" экземпляр "Голоса Украины".
С полным текстом закона можно ознакомиться на сайте "Голоса Украины".
Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".
Напомним:
- 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
- За это решение проголосовали 278 парламентариев.
- Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
- В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
- В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.
- 14 мая Верховная Рада разблокировала закон о языке, а спикер Рады Андрей Парубий подписал его.
- 15 мая закон подписал президент Петр Порошенко.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua