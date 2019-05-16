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Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"

Четверг, 16 мая 2019, 10:18

Закон о языке опубликовали в газете "Голос Украины" 16 мая.

Об этом на заседании Верховной Рады сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

"Вчера президент подписал закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, а в сегодняшнем номере газеты "Голос Украины" был опубликован текст закона, что делает необратимым вступление его в силу. Закон опубликован", - сказал он.

Парубий назвал символичным то, что закон о языке приняли в Чистый четверг, а опубликован он в День вышиванки.

"Вышивка объединяет нас. Мы все разные, но в этом разнообразии мы едины. Едины – значит сильные! Приветствую всех украинцев во всем мире!", - сказал спикер ВР.

Парубий также попросил раздать всем желающим депутатам "исторический" экземпляр "Голоса Украины".

С полным текстом закона можно ознакомиться на сайте "Голоса Украины".

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

Напомним:

  • 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
  • За это решение проголосовали 278 парламентариев.
  • Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
  • В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
  • В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.
  • 14 мая Верховная Рада разблокировала закон о языке, а спикер Рады Андрей Парубий подписал его.
  • 15 мая закон подписал президент Петр Порошенко.

Ирина Балачук, УП
Темы: языкзаконодательство
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