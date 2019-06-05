В ГБР объяснили, почему расследуют смерть мальчика как умышленное убийство

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал, почему правоохранители расследуют смерть 5-летнего Кирилла Тлявова как умышленное убийство.

Об этом он заявил во время отчета о ходе расследования 5 июня.

"Почему именно 115 статья УК (умышленное убийство)? Задержанные полицейские - это лица, которые в силу выполнения своих полномочий, знакомы с поведением, с последствиями применения оружия и это важный момент", - сказал Труба.

"Следующий. Изучение места происшествия, а также из показаний свидетелей были сделаны выводы о том, что подозреваемые понимали направление и возможную траекторию, а также знали, что в этом месте находятся дети, поэтому квалификация по согласованию с процессуальными руководителями была определена как 115", - добавил директор ГБР.

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Напомним: