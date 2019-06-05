В ГБР объяснили, почему расследуют смерть мальчика как умышленное убийство

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Среда, 5 июня 2019, 16:06

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал, почему правоохранители расследуют смерть 5-летнего Кирилла Тлявова как умышленное убийство.

Об этом он заявил во время отчета о ходе расследования 5 июня.

"Почему именно 115 статья УК (умышленное убийство)? Задержанные полицейские - это лица, которые в силу выполнения своих полномочий, знакомы с поведением, с последствиями применения оружия и это важный момент", - сказал Труба.

"Следующий. Изучение места происшествия, а также из показаний свидетелей были сделаны выводы о том, что подозреваемые понимали направление и возможную траекторию, а также знали, что в этом месте находятся дети, поэтому квалификация по согласованию с процессуальными руководителями была определена как 115", - добавил директор ГБР.

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Напомним:

  • 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.
  • У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
  • По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
  • Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
  • Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц".
  • Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: убийство дети ГБР полиция


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