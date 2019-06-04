Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла и задержанных полицейских на сегодня

Останні кілька днів з перших позицій у новинних стрічках не сходить історія про Кирила Тлявова. 5-річний мешканець Київщини посеред дня отримав вогнепальне поранення у голову. Не прийшовши до тями, він помер у лікарні.

Загибель хлопця набула значного резонансу, не в останню чергу через те, що двоє підозрюваних – місцеві поліцейські. Їхня причетність обурила суспільство і викликала нову хвилю невдоволення міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

"Українська правда" розповідає, як розвивались події, що наразі відомо про слідство і кому загрожує місце на лаві підсудних за вбивство.

Що сталось?

У другій половині дня 31 травня до лікарні Переяслава-Хмельницького доставили 5-річного Кирила Тлявова. Хлопчик був скривавлений, з травмами голови.

У поліції сказали, що близько 16 години четверо дітей гуляли поруч зі своїм будинком. Кирило, нібито з необережності, підсковзнувся та впав на асфальт, вдарився об камінь. Саме так, за версією поліцейських, він і отримав травму.

Наступного дня Державне бюро розслідувань відкрило провадження про умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, до якого можуть бути причетні два працівники Переяслав-Хмельницької поліції.

За даними лікарів, які проводили операцію, рана Кирила виявилась вогнепальною.

Після лікарських висновків поліція додатково оглянула місце події і знайшла там "гільзи від патронів Флобера, стаканчики та банки".

Поліція Київщини, яка спершу теж розслідувала поранення дитини, говорила, що йдеться про "випадковий постріл":

"Працівник поліції, перебуваючи поза службою, на сусідньому дворі "пристрілював" рушницю. Випадково один постріл влучив на подвір'я, де в цей час гуляла дитина".

Пізніше справу повністю віддали ДБР через можливу причетність поліцейського.

За підозрою в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, затримали двох місцевих поліцейських.

Версія прокуратури така: можливі винуватці трагедії відпочивали, вживаючи спиртні напої. Потім вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах.

Разом із ними, у дворі садиби, перебувало щонайменше ще двоє людей.

Зокрема, там був син-підліток одного з правоохоронців, який нині проходить у справі як свідок.

5-річний Кирило був на дитячому майданчику неподалік від будинку поліцейських, коли отримав кулю.

За словами адвоката постраждалих, зброя з місця події зникла, тому достеменно не відомо, з чого влучили у хлопця.

В якому стані був хлопчик?

У Київській ОДА розповідали, що скривавленого Кирила з травмами доставили до лікарні о 15:55 його батьки. Вони подумали, що син вдарився головою об бордюр.

Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, внутрішньомозкову гематому і перелом скроневої кістки. Пізніше у хлопця виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

1 червня хлопця перевезли до столичної лікарні. Протягом трьох днів він був у тяжкому стані, у комі, на апараті штучного дихання. Функції серцево-судинної системи підтримувались за допомогою медикаментів.

Лікарі не наважувались давати жодних прогнозів, зазначаючи, що у Кирила ушкоджена одна з півкуль мозку. Рідним говорили, що травма несумісна із життям.

Хлопцю зробили дві операції. Для того, щоб забій не знищував мозок надалі, видалили частину черепа. Діставати кулю не брались, пояснюючи це тим, що вона глибоко і операція стане додатковою травмою.

Бабуся Кирила розповідала, що "череп увесь роздроблений на дрібні шматочки".

"Допомога надається відповідно до тих стандартів, які можуть надаватися в будь-якій європейській нейрохірургічній клініці і реанімації", – запевняв журналістів київський нейрохірург.

Попри це ввечері 3 червня стало відомо, що Кирило помер.

Що відомо про затриманих?

Після інциденту слідство затримало двох поліцейських. Голова відомства Сергій Князєв говорив, що чоловіки перебували поза службою, без табельної зброї і напідпитку.

За два дні після поранення дитини правоохоронцям оголосили підозру "в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб".

Прокуратура збиралась просити суд відправити затриманих під цілодобовий арешт. Однак пізніше, після смерті дитини, справу перекваліфікували на умисне вбивство. 4 червня прокурори прийшли до суду з клопотанням про арешт ймовірних стрілків.

Бабуся хлопця розповідала, що поліцейські нібито визнали свою провину, але через сильне сп'яніння не знали, хто саме вистрілив.

Хто ці поліцейські?

Іван Приходько

Іван Приходько. Інспектор сектору превенції водної поліції. Днями чоловікові має виповнитись 31 рік, одружений, має трьох дітей.

За даними нардепа Мустафи Найєма, Приходько раніше працював в ДАІ, водієм у секторі матеріального забезпечення столичного Голосіївського райуправління МВС.

У 2015 році став командиром відділення взводу в 5-ій роті київської поліції. У 2016 році звільнений з поліції за невідповідність і вже наступного дня поновлений на посаді рішенням Окружного адмінсуду Києва. З 2018 року працює патрульним у Київській області.

Володимир Петровець

Володимир Петровець. Патрульний поліцейський, 42 роки, віднедавна – розлучений, виховує трьох дітей.

Як пише Найєм, Петровець працював інспектором ДАІ, у 2005-2006 – співробітником розформованого спецпідрозділу "Кобра".

У 2015 році чоловіка спочатку звільнили, а потім призначили командиром відділення поліцейської роти особливого призначення № 1 у Києві.

Як свідчить судовий реєстр, Петровець теж судився за своє звільнення в Окружному адмінсуді Києва.

У 2016 році атестаційна комісія визнала його таким, що "займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню зі служби в поліції через службову невідповідність". Суд вирішив, що атестація була неправомірною, а її результат – необґрунтованим, і повернув правоохоронцю посаду разом із компенсацією у 85 236 гривень.

І Петровця, і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.

Адвокат Петровця каже, що його підзахисний не став давати свідчення, щоб вони "не були використані для притягнення до відповідальності його близьких осіб".

За даними ЗМІ, слідство серед інших перевіряє версію, що стріляти міг його 14-річний син.

Як відреагували представники влади?

Очільник Нацполіції Сергій Князєв у ніч на 2 червня заявив, що правоохоронці тримають контакт з батьками Тлявова і надають їм всю посильну підтримку.

"Нам залишається лише помолитися за 5-річного Кирила", – написав Князєв.

Пізніше, вже після смерті хлопця, керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків.

Того ж вечора рапорт про відставку подав голова поліції Київської області Дмитро Ценов. Наступного ранку посадовця звільнили.

Відреагував, також після смерті дитини, і генеральний прокурор Юрій Луценко. Він висловив співчуття рідним і сказав, що підписав листа на ім’я міністра внутрішніх справ Арсена Авакова "з вимогою зняти відповідального за п'яне дикунство керівника райвідділу поліції".

Президент Володимир Зеленський пообіцяв зробити все, аби винні у смерті 5-річного хлопчика Кирила були за це покарані:

"На жаль, усі зусилля медиків виявилися марними. 5-річний Кирило помер у лікарні. Звісно, ніщо у світі не може втішити рідних і близьких. Але я – як президент і як батько – хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості".

Сам керівник МВС Арсен Аваков найдовше тримав мовчанку. Лише ввечері 4 червня МВС повідомило, що він разом із Князєвим зустрівся з мамою і бабусею Кирила Тлявова.

Зустріч Авакова з рідними хлопчика фото: mvs.gov.ua

"Я вам обіцяю, що ми будемо уважно стежити за ходом розслідування і тісно комунікувати з ДБР і прокуратурою. Я сподіваюся, що суд призначить адекватне покарання", – сказав Аваков.

Поліцейські Київщини вирішили перерахувати родині свій одноденний заробіток. Саму суму не вказали. Також відомство запевнило, що оплатить похорон.

Як відреагувала громадськість?

Після звістки про смерть 5-річного Кирила, лідер націоналістичної організації С14 Сергій Мазур оголосив про акцію під будівлею МВС. Приєднатись до пікетування закликала також народний депутат від "Самопомочі" Олена Сотник.

Близько півтори сотні обурених громадян зібрались ввечері біля міністерства. Там палили фаєри, вигукували: "Авакова у відставку" і "Рядові убивають, Аваков покриває".

Перед дверима будівлі пікетувальники написали балончиком "Вбивці", що призвело до штовханини.

Акція 3 червня біля міністерства

"Автомайдан" заявив також про акцію в різних містах України, заплановану на 19:00 4 червня.

Крім того, користувачі Facebook почали шерити заклики до звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а на сайті президента взялись підписувати петицію за його відсторонення.

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Вбивство Кирила Тлявова вийшло за межі трагедії однієї родини. Воно повернуло у порядок денний теми значно ширші. Суспільство зачепилось за кар'єрні історії підозрюваних, їхній зв'язок зі старими правоохоронними органами. Вимоги відставки Арсена Авакова з посади міністра вивели загибель 5-річного хлопця на загальноукраїнський рівень.

У відповідь на обурення і вимоги покарати винних слідство записало стрільців напідпитку у "змовники", які умисно зазіхнули на життя дитини.

На фоні жорстоких замахів на активістів, де покарання уникають організатори і виконавці, у даному випадку правоохоронці готові "впаяти по максимуму".

Але це жодним чином не знижує градус гніву і розпачу суспільства.

Соня Лукашова