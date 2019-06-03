Раненый патрульными мальчик умер в больнице
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Понедельник, 3 июня 2019, 19:35
В Киевском городском центре детской нейрохирургии умер 5-летний мальчик, которого в Переяслав-Хмельницком ранили патрульные полицейские.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
По ее словам, сейчас правоохранителям готовят новое подозрение с переквалификацией на ч.2 ст.115 (умышленное убийство).
"Подозрения будут вручены в суде утром в 9:00, где им будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей", - рассказала Сарган.
Перед этим ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.
Напоминаем:
- 1 июня ГБР сообщило, что его следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-летнему мальчику.
- В ночь на воскресенье начальникНацполиции Сергей Князев сообщил, что двое подозреваемых полицейских задержаны в порядке статьи 208 УПК.
- Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.
- Двум работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого Киевской области, которые попали в ребенка из огнестрельного оружия, сообщено о подозрении.
Соня Лукашова, УП
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