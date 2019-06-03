Раненый патрульными мальчик умер в больнице
В Киевском городском центре детской нейрохирургии умер 5-летний мальчик, которого в Переяслав-Хмельницком ранили патрульные полицейские.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
По ее словам, сейчас правоохранителям готовят новое подозрение с переквалификацией на ч. 2 п.п. 2 и 7 ст. 115 УК (умышленное убийство малолетнего ребенка из хулиганских побуждений). Карается лишением свободы на 10-15 лет или пожизненным заключением.
"Подозрения будут вручены в суде утром в 9:00, где им будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей", - рассказала Сарган.
Перед этим ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.
"Сегодня же подписал письмо на имя министра ВД с требованием снять ответственного за пьяную дикость руководителя райотдела полиции", - написал в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.
Напоминаем:
- 1 июня ГБР сообщило, что его следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-летнему мальчику.
- В ночь на воскресенье начальникНацполиции Сергей Князев сообщил, что двое подозреваемых полицейских задержаны в порядке статьи 208 УПК.
- Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.
- Двум работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого Киевской области, которые попали в ребенка из огнестрельного оружия, сообщено о подозрении.