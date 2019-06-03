Раненый патрульными мальчик умер в больнице

В Киевском городском центре детской нейрохирургии умер 5-летний мальчик, которого в Переяслав-Хмельницком ранили патрульные полицейские.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, сейчас правоохранителям готовят новое подозрение с переквалификацией на ч. 2 п.п. 2 и 7 ст. 115 УК (умышленное убийство малолетнего ребенка из хулиганских побуждений). Карается лишением свободы на 10-15 лет или пожизненным заключением.

"Подозрения будут вручены в суде утром в 9:00, где им будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей", - рассказала Сарган.

Перед этим ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

"Сегодня же подписал письмо на имя министра ВД с требованием снять ответственного за пьяную дикость руководителя райотдела полиции", - написал в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

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