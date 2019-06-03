Раненый патрульными мальчик умер в больнице

В Киевском городском центре детской нейрохирургии умер 5-летний мальчик, которого в Переяслав-Хмельницком ранили патрульные полицейские.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, сейчас правоохранителям готовят новое подозрение с переквалификацией на ч.2 ст.115 (умышленное убийство).

"Подозрения будут вручены в суде утром в 9:00, где им будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей", - рассказала Сарган.

Перед этим ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

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